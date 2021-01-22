Кети Топурия родила второго ребенка

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Алина Потёмкина
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Свое положение артистка тщательно скрывала до тех пор, пока это было возможно.

Кети Топурия родила второго ребенка

Фото: Instagram @keti_one_official

Кети Топурия стала мамой во второй раз. Как сообщает StarHit.ru со ссылкой на источники в окружении певицы, радостное событие в семье солистки группы «А’Студио» произошло 21 января. Теперь у артистки есть и старшая дочь Оливия и новорожденный сын. Имя малыша пока не раскрывается.

Свою беременность Топурия скрывала до последнего, хотя поклонники подозревали, что она находится в «интересном положении» уже давно. За несколько месяцев до родов, когда округлившийся живот был уже явно виден, звезда рассказала изданию, как проводит это прекрасное, но непростое время.

«На диетах во время беременности я не сижу, не ограничиваю себя ни в чем. В первую беременность набрала, конечно, меньше, а сейчас „благодаря“ пандемии мы в основном сидим дома и от нечего делать больше кушаем. Но я особо не переживаю, так как проблем с весом у меня не было и нет», — откровенничала знаменитость.

Сама Топурия пока не спешит порадовать поклонников известием о рождении наследника. Однако в последнее время она активно делилась снимками, на которых запечатлена беременной — с большим круглым животом и абсолютно счастливой. Еще бы, ведь совсем недавно она вышла замуж. Кстати, ранее 5-tv.ru публиковал фото со свадьбы Кети Топурии.

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