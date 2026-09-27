«Кто разрешил мне иметь дочь?» — певица Рианна поделилась семейным видео

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Артистка показала редкие моменты с младшей дочерью после ее первого дня рождения.

Певица Рианна поделилась семейным видео

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

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Рианна показала редкие кадры с годовалой дочерью

Рианна поделилась с поклонниками редкими фотографиями и видео с единственной дочерью Роки, которой 13 сентября исполнился один год.

На кадрах девочка примеряет мамин парик, позирует с бигуди и рассматривает сумку певицы. Когда Рианна пытается забрать аксессуар, малышка расстраивается. Публикацию артистка сопроводила шутливой подписью: «И кто разрешил мне иметь дочь?».

У Рианны трое детей от рэпера ASAP Rocky — трехлетний Риза, двухлетний Риот и годовалая Роки. Певица ранее рассказывала, что всегда мечтала о материнстве.

При этом часть поклонников отмечает, что после рождения детей Рианна практически приостановила музыкальную карьеру. Еще до появления на свет ее первого ребенка в Сети появлялись сообщения о подготовке девятого студийного альбома артистки, однако дата его выхода пока не объявлена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что футболист Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально оформили отношения после десяти лет вместе.

Пара поделилась новостью о свадьбе в социальных сетях, опубликовав фотографию рук с обручальными кольцами. До этого информация о возможном торжестве появлялась в течение года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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