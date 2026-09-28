«Шикарно проходит осень»: Алексей Чадов показал редкое фото с дочкой
Поклонники актера похвалили его за подход к воспитанию детей.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Алексей Чадов показал редкое фото с дочкой
Актер Алексей Чадов и его двухлетняя дочь Айя активно проводят осень. Совместными кадрами с малышкой поделился сам артист на своей странице в социальных сетях.
Чадов опубликовал снимок с прогулки на электровелосипеде. Отец и дочь оседлали одного на двоих «железного коня».
Кроме того, актер с Айей ходили в лес собирать грибы. Вернее, артист ходил, а девочка каталась на его плечах. Чадов не только поделился атмосферными кадрами из вечнозеленого хвойного леса, но и показал их «улов».
Подписчики актера поддержали его стремление к активному отдыху на природе и похвалили за то, что приучает к этому младшее поколение.
«Вы так круто проводите время с детьми»;
«Шикарно проходит ваша осень»;
«Класс, приятно смотреть на вашу семью», — писали в комментариях интернет-пользователи.
Дочь Айя родилась в 2024 году во втором браке актера с моделью Лейсан Галимовой. Также знаменитость воспитывает сына Федора. Мальчик появился на свет в 2014 году, когда артист был женат на своей коллеге Агнии Дитковските.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алексей Чадов иногда бывает строг со своими детьми, но при этом в их семье нет места ругани и гневу. Актер старается выстраивать с сыном и дочерью доверительные отношения.
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