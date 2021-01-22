Дава косвенно подтвердил ссору с Бузовой на дне ее рождения — видео

|
Алина Потёмкина
1 135

Неприятную сцену между влюбленными случайно запечатлела подруга ведущей, снимавшая праздничный салют.

Фото, видео: Instagram @dava_m

Тема:
Ольга Бузова

После дня рождения Ольги Бузовой в сети обсуждают размолвку, которая произошла в разгар праздника между ведущей и ее возлюбленным рэпером Давой (Давид Манукян — Прим. ред.). Об их ссоре стало известно случайно — подруга именинницы выложила в сторис Instagram видео салюта, но в объектив камеры попала и сцена, разыгравшаяся между влюбленными.

Соцсети

Дава на фоне слухов о размолвке с ведущей выложил в соцсеть неоднозначное обращение к поклонникам, в котором попросил о поддержке. Молодой человек отметил, что несмотря на все перипетии в жизни, он продолжит радовать своих почитателей. Таким образом, он косвенно подтвердил ссору с Бузовой.

«Что бы ни происходило в моей жизни, я занимаюсь своим любимым делом. Я сейчас участвую в проекте, танцую для вас, все эти номера готовлю, чтобы вы насладились. Так же буду продолжать свой контент. Мы все — взрослые люди, и я просто надеюсь на ваше понимание и поддержку», — сказал Дава.

Впрочем, недовольство поклонников Бузовой молодой человек вызвал еще в сам день рождения любимой, 20 января. Его поздравление именинницы в Instagram подвергли жесткой критике и, как писал 5-tv.ru, назвали «слабым».

Тема:
Ольга Бузова
22 янв
Махровый эгоизм: экстрасенс о том, как Дава «играл» в любовь с Бузовой
22 янв
На грани: поклонники заподозрили Бузову в пьянстве после разрыва с Давой
22 янв
Расстались навсегда? История любви, скандалов и разрывов Бузовой и Манукяна
22 янв
Бузова и Манукян отписались друг от друга в соцсетях перед расставанием
22 янв
«Показать, как он меня бьет?» — Бузова обвинила Даву в издевательствах
22 янв
«Нас больше нет»: Ольга Бузова и Давид Манукян расстались
22 янв
Сестра Бузовой посвятила ей песню в день рождения ведущей — видео
21 янв
В каких странах российские знаменитости провели праздничные дни?
21 янв
Бриллиантовые серьги Tiffany и туфли Tom Ford: Бузова похвасталась подарками на 35-летие
21 янв
«И это мужик?!» — Даву пристыдили за «слабое» поздравление Бузовой

Читайте также

-6° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
73.37
0.01 88.97
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:12
Еще одну возможную трещину ищут в обшивке МКС
13:04
Махровый эгоизм: экстрасенс о том, как Дава «играл» в любовь с Бузовой
12:51
Центробанк предупредил о телефонном мошенничестве под видом правоохранителей
12:38
«Это неправильно»: Цискаридзе осудил призывающих детей к незаконным митингам
12:27
На грани: поклонники заподозрили Бузову в пьянстве после разрыва с Давой
12:15
Один из псевдополицейских извинился за скандальный флешмоб — видео

Сейчас читают

«Показать, как он меня бьет?» — Бузова обвинила Даву в издевательствах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака
«Завтраки с хейтерами»: пиарщик дал советы по хайпу для российских звезд
Не узнает друзей: подруга Светличной заявила, что у актрисы развилась деменция

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

США и НАТО отработали на учениях атаку на Крым
Первые шаги в качестве сенатора Байден сделал еще в советском Ленинграде
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака