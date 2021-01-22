После дня рождения Ольги Бузовой в сети обсуждают размолвку, которая произошла в разгар праздника между ведущей и ее возлюбленным рэпером Давой (Давид Манукян — Прим. ред.). Об их ссоре стало известно случайно — подруга именинницы выложила в сторис Instagram видео салюта, но в объектив камеры попала и сцена, разыгравшаяся между влюбленными.

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Дава на фоне слухов о размолвке с ведущей выложил в соцсеть неоднозначное обращение к поклонникам, в котором попросил о поддержке. Молодой человек отметил, что несмотря на все перипетии в жизни, он продолжит радовать своих почитателей. Таким образом, он косвенно подтвердил ссору с Бузовой.

«Что бы ни происходило в моей жизни, я занимаюсь своим любимым делом. Я сейчас участвую в проекте, танцую для вас, все эти номера готовлю, чтобы вы насладились. Так же буду продолжать свой контент. Мы все — взрослые люди, и я просто надеюсь на ваше понимание и поддержку», — сказал Дава.

Впрочем, недовольство поклонников Бузовой молодой человек вызвал еще в сам день рождения любимой, 20 января. Его поздравление именинницы в Instagram подвергли жесткой критике и, как писал 5-tv.ru, назвали «слабым».