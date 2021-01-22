Люблю и ненавижу: психолог выявила у брошенной Бузовой амбивалентность

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Виктория Андреева
Эксклюзив 3 113

Ольга Коротина-Гессе дала дружеский совет звезде, как выйти из сложных отношений с Давидом Манукяном с минимальными потерями.

Фото, видео: Instagram @buzova86; 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова

Очередным ударом под дых стал уход Давида Манукяна для Ольги Бузовой. Поющая ведущая призналась, что устала терпеть якобы абьюзивные отношения. По ее словам, рэпер нередко поднимал руку и даже изменял.

Несмотря на эти откровенные признания, решение об окончательном расставании с музыкантом Бузова так и не приняла, считает медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе. Эксперт пояснила, что звезда испытывает к Даве совершенно амбивалентные чувства.

«Другими словами, это — люблю и ненавижу одновременно. Ольга возлагала на него (Манукяна — Прим.ред.) определенные ожидания, которые не оправдались. Возникла обида, и эта обида дает ей возможность чувствовать себя несправедливо отверженной. Она на самом деле испытывает тяжелые душевные переживания», — констатировала психолог в интервью 5-tv.ru.

Instagram @buzova86

Наряду с этим Коротина-Гессе заметила, что принимать все публикации Бузовой за чистую монету все же не стоит. Она — публичная личность и порой, сама того не понимая, может гипертрофировано подавать свои эмоции. Например, специально усиливать переживания или, напротив, отмалчиваться. В состоянии неопределенности, амбивалентности, Ольга может сделать и что-то крайне неразумное. 

«Ее состояние стрессовое. Может возникнуть излишняя активность, чтобы доказать, что Давид ей безразличен. В таком состоянии принимаются неправильные решения. Я рекомендую Оле взять паузу, проанализировать, что произошло, и совершенно достойно выйти из этой ситуации», — обратилась к артистке эксперт.

В заключение Ольга дала теледиве дружеский совет — обратиться к собственному творчеству. Ведь, как поется в одном из ее треков, «надо быть аккуратной». Но это — всего лишь жизнь.

Ранее 5-tv.ru показал кадры последней ссоры Ольги Бузовой с Давидом Манукяном.

Тема:
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