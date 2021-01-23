Протестующий швырнул ограждение в силовика на незаконной акции в Москве

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Нюра Незванова
Эксклюзив 1 330

Инцидент произошел на Страстном бульваре.

Фото, видео: 5-tv.ru

Один из участников незаконного митинга в столице бросил ограждение в правоохранителя в Москве. Все произошло на Страстном бульваре.

На кадрах видно, что мужчина пытается прорвать оцепление — силовики оградили улицу. В какой-то момент он хватает ограждение и бросает его в сотрудника ОМОН.

Это далеко не единственный случай нападения на полицейских — подобные инциденты были зафиксированы в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Владивостоке. В последнем — уже возбуждены два уголовных дела.

Прокуратура и Министерство внутренних дел РФ предупредили россиян об ответственности за участие в незаконных акциях на территории страны 23 января. Сотрудники правоохранительных органов заявляли о готовности пресекать попытки несанкционированных митингов. А Следственный комитет России и Верховный суд поддержали законопроект о введении уголовного наказания в виде лишения свободы на срок до пяти лет за склонение подростков к участию в незаконных митингах. С соответствующей инициативой ранее выступил депутат Государственной думы РФ Евгений Марченко. Он предложил внести изменения в статью «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных деяний».

Стражи порядка призывают наших соотечественников не поддаваться на провокации и игнорировать несанкционированные митинги. Кроме прочего, все без исключения россияне обязаны соблюдать требования сотрудников правоохранительных органов.

В сети стали распространяться ролики в поддержку задержанного за нарушение правил отбывания условного срока блогера Алексея Навального. Подростков начали призывать выйти на несогласованные акции. Манипулировать детьми пытаются в основном через популярные социальные сети — «ВКонтакте», TikTok, Instagram, Facebook, Twitter и YouTube.

Организаторы митингов, судя по всему, попросту боятся, что взрослая аудитория уже составила собственное мнение о происходящих событиях. Они полагают, что детей можно обмануть и использовать как «живой щит». Роскомнадзор и прокуратура предостерегли популярные соцсети о недопустимости публикации подобных призывов. В МВД РФ, в свою очередь, указали, что полиция привлечет к ответственности за противоправные действия еще до проведения акций.

Блогер был осужден на три с половиной года условно за хищения в компаниях «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» 30 декабря 2014 года. Тогда ему был назначен испытательный срок — пять лет.

Также в отношении Навального возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму порядка 365 миллионов рублей. Часть этих средств, собранных с граждан, по версии следствия, были потрачены на личные нужды блогера, который является руководителем этих организаций.

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