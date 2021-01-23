О, счастливчик! ТОП-3 знаков зодиака, которым повезет в 2021 году

Казалось, что новый 2021 год еще только наступил, а уже приближается февраль. И многим почитателям гороскопов очень интересно знать, кому второй месяц года приготовил удачу и приятные сюрпризы. Астрологи убеждены, что счастливчиков будет трое.

Тельцы

Представители знака Тельца могут ожидать хороших новостей. Уже в феврале они получат то, о чем давно мечтали. И не за красивые глаза — это будет то, что Тельцы заслужили. Повышение зарплаты, продвижение по карьерной лестнице, полезные для бизнеса знакомства. Кроме того, удача будет благоволить им и на любовном фронте. Главное, найти время для свиданий и не забыть включить свое знаменитое обаяние.

Раки

У Раков весь февраль будет на редкость удачным. Они смогут продолжать работать на прежнем уровне, но это наконец-то оценят по достоинству. Их ждет удача в бизнесе и во всех начинаниях. Так что на февраль можно наметить старт какого-то амбициозного проекта. Правда, звезды не гарантируют успеха лентяем — придется попотеть! Причем выкладываться надо будет по максимуму. Зато результат Ракам точно понравится.

Девы

Представителям знака Девы в феврале звезды подкинут не просто удачу, а правильных людей на пути. Тех, кто поможет стать успешнее на учебе и работе. Возможно, это кто-то из окружения, с которым сложится крепкая дружба. А быть может, и потенциальная вторая половинка. Также стоит научиться пробовать что-то новое и не отказываться сразу от смелых идей, которые приходят в голову. Может статься так, что именно они будут наиболее правильными и помогут повысить свой доход уже в самое ближайшее время.

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