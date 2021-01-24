«Не везет мне в смерти, повезет в любви»: в чем успешен каждый знак зодиака

Сочетание звезд при рождении дает разным знакам зодиака различные черты характера и склонности. Так что при выборе профессии, места учебы и даже друзей астрологи советуют иметь небольшую шпаргалку под рукой.

Овны — успех в работу

Представителям знака Овна повезло — они удачливы и на работе, и в личной жизни. Им особенно легко дается продвижение по карьерной лестнице, их часто выделяют и повышают по службе. Они умеют добиваться поставленных целей и делают это быстро и четко.

Тельцы — счастливы в любви

Тельцы — «денежный» знак, они притягивают к себе финансовое благополучие, а с ним приходит и успех у противоположного пола. Начав отношения, они могут не волноваться о нехватке денег, живут в свое удовольствие. Успех на любовном фронте гарантирован.

Раки — удачливы в семье

Представители знака Рак — тихие и семейные люди. Им может не везти с работой, не хватать денег, но их домашний очаг всегда будет надежным оплотом. Они прекрасные родители, а их партнеры ценят Раков за верность и надежность.

Близнецы — окружены друзьями

Двойственный знак Близнецов заставляет их искать все новые и новые знакомства. В отличие от многих, Близнецам везет — приятели становятся хорошими знакомыми, а потом и верными друзьями.

Львы — короли любовной игры

Многим Львам везет на любовном фронте, они легко привлекают к себе внимание и заводят отношения. Очень страстные натуры, со временем Львы становятся и прекрасными супругами. Они верны избраннику, так что браки с ними становятся крепкими и счастливыми.

Девы — тянутся к знаниям

Представителям знака Девы нравится учиться. Им хорошо дается обучение чему-то новому, а образование для них — это подарок, а не мука. Они отлично показывают себя на экзаменах, а их старательность обязательно отмечают преподаватели.

Весы — успешны в отношениях

Уравновешенность Весов дает им удачу в отношениях с противоположным полом. Они умеют найти верных, надежных, интересных партнеров, поэтому обходятся без ссор и скандалов. А брак с Весами чаще всего оказывается очень счастливым.

Скорпионы — удачливы в финансах

У Скорпионов, помимо упрямства и страстности, есть еще одна особенность. Они интуитивно чувствуют, куда стоит вкладывать деньги, а какие сферы не стоят их внимания. Такой уровень восприятия помогает им не только хорошо инвестировать средства, но и остерегаться мошенников.

Стрельцы — везет во всем

Азарт Стрельцов переходит на все сферы их деятельности. В итоге они становятся удачливы в любви и работе, умеют привлечь к себе деньги, быстро продвигаются по карьерной лестнице. Главное тут — не переусердствовать, иначе удача может обернуться тотальным невезением.

Козероги — хороши в своей профессии

Козерогам везет на выбранную специальность. Чаще всего работа дается им легко, они быстро достигают высот и легко получают повышение. Это заряжает их еще большей уверенностью в своих силах. Козероги продолжают покорять все новые и новые профессиональные вышины.

Водолеи — умеют рисковать

Водолеям везет почти всегда. Так что они не боятся рисковать и пробовать что-то новое. У других знаков зодиака может ничего не получиться, но только не у Водолеев! Эти счастливчики только идут вперед и улучшают качество своей жизни.

Рыбы — куют свое счастье

Рыбы не ждут милостей от жизни, они сами всего добиваются. Итог их упорства — много шансов, за которые они охотно хватаются. Они набивают шишки и пробуют снова и снова. И оказываются на коне.

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