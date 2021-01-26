Мать Марии Максаковой отказалась встретиться с вернувшейся в Россию дочерью

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Рита Цветкова
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Актриса Людмила Максакова в течении нескольких лет не разговаривает с дочерью.

Мать Марии Максаковой отказалась встретиться с вернувшейся в Россию дочерью

Фото: www.globallookpress / Ekaterina Tsvetkova

Актриса Людмила Максакова отказалась увидеться с вернувшейся в Россию дочерью. Оперная певица Мария Максакова впервые за несколько лет прилетела из Украины в Москву и надеялась увидеться с 80-летней мамой, но та не пожелала общаться. Молчание 80-летней артистки длится уже не первый год.

Мария Максакова переехала в Киев в декабре 2016 года вместе с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. После громкого убийства мужа певица осталась там и одна растила сына Ивана, связь со старшими детьми Ильей и Людмилой поддерживала по телефону.

Из-за того, что между Киевом и Москвой нет прямого сообщения, Максакова улетела сначала в Стамбул, а оттуда — в столицу России, где ее ждет продолжение судебного процесса по разделу квартиры с бывшим бизнес-партнером покойного мужа Денисом Панаитовым. Мария очень соскучилась по родным, но Людмила Васильевна отказалась принять дочь.

«Безусловно, хотела увидеть маму. Выяснилось, что это были лишь наивные мои иллюзии. Я хотела бы с ней встретиться. Но это желание не носит взаимного характера. А вот доченька моя любимая была рада. Я очень надеюсь, что в этот приезд мы с ней, наконец, пообщаемся побольше», — цитирует певицу Sobesednik.ru.

globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

В конце 2020 года стало известно, что столичные апартаменты Марии Максаковой оказались арестованы из-за долгов. В течение года она боролась с бывшим мужем Далхатом Халаевым за элитную недвижимость, но квартирный вопрос так и остался нерешенным. За уроженца Нальчика артистка вышла замуж вскоре после убийства Вороненкова. Тогда же она составила дарственную на недвижимость в пользу возлюбленного, а он, в свою очередь, переписал квадратные метры на некоего Мурата Мержоева. Узнав о махинации, женщина обратилась в суд. Сделка дарения была признана недействительной.

На днях Максакова неожиданно выяснила, что Мержоев подал на нее в Ингушетии регрессный иск. Мужчина уверен, что за долги Далхата перед ним должна рассчитываться, в том числе Мария.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о результатах теста ДНК, в котором участвовала Максакова для установления родства с Иосифом Сталиным.

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