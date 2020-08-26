Вдова застреленного в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова — оперная певица Мария Максакова сдала ДНК-тест для установления родства с Иосифом Сталиным. В соответствующем исследовании согласились принять участие потомки генералиссимуса — внук Юрий Давыдов и правнук Селим Бенсаад.

43-летняя знаменитость отмечала, что с детства слышала в кругу семьи разговоры о том, что якобы ее бабушка могла являться одной из фавориток «вождя народов СССР». На протяжении жизни эта мысль, по всей видимости, не давала покоя артистке и подтолкнула на прохождение экспертизы. При этом, Мария Максакова подчеркнула, что ее не интересуют ни наследство, ни фамилия. Главное — родственные связи.

Результаты ДНК-теста были озвучены в эфире шоу на федеральном телеканале. Согласно данным исследования, оперная певица и внук Иосифа Сталина Юрий Давыдов с вероятностью 95,86% не являются родственниками. Несмотря на это, с долей точности 56,61% установлено, что Мария Максакова может быть двоюродной сестрой правнуку генералиссимуса Селиму Бенсааду.

Стоит отметить, что для проведения более тщательного исследования вдова Дениса Вороненкова выразила желание приехать в Россию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максакова похудела и обнажилась для нового клипа.