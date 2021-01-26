СК возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого в педофилии актера Струкова
По версии следствия, предполагаемый злоумышленник на протяжении нескольких месяцев совершал развратные действия в отношении петербуржца.
Фото: kino-teatr.ru
Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого в педофилии актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Никиты Струкова.
«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 1958 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 Уголовного кодекса РФ», — говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, 62-летний мужчина на протяжении нескольких месяцев у себя в квартире совершал развратные действия в отношении 15-летнего жителя Северной столицы.
Актеру уже избрали меру пресечения. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Кроме прочего, следователи проверяют информацию о причастности Никиты Струкова к аналогичным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в педофилии актер Никита Струков мог растлить десятки детей.
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