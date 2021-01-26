СК возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого в педофилии актера Струкова

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого в педофилии актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Никиты Струкова.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 1958 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 Уголовного кодекса РФ», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, 62-летний мужчина на протяжении нескольких месяцев у себя в квартире совершал развратные действия в отношении 15-летнего жителя Северной столицы.

Актеру уже избрали меру пресечения. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Кроме прочего, следователи проверяют информацию о причастности Никиты Струкова к аналогичным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в педофилии актер Никита Струков мог растлить десятки детей.