СК возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого в педофилии актера Струкова

|
Василий Заика
2 688

По версии следствия, предполагаемый злоумышленник на протяжении нескольких месяцев совершал развратные действия в отношении петербуржца.

СК возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого в педофилии актера Струкова

Фото: kino-teatr.ru

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого в педофилии актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Никиты Струкова.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 1958 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 Уголовного кодекса РФ», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, 62-летний мужчина на протяжении нескольких месяцев у себя в квартире совершал развратные действия в отношении 15-летнего жителя Северной столицы.

Актеру уже избрали меру пресечения. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Кроме прочего, следователи проверяют информацию о причастности Никиты Струкова к аналогичным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в педофилии актер Никита Струков мог растлить десятки детей.

Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.86
0.50 91.15
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:58
Разработчик «Новичка» выпустит лекарство от коронавируса
10:55
Суд утвердил выплату компенсаций жертвам домогательств Вайнштейна
10:51
Украинский политик раскрыл «аферу века» с российским газом
10:47
«Запрограммированная на самоуничтожение»: что погубило дочь Николая Рыбникова?
10:27
Стая бездомных собак едва не разорвала девятилетнюю жительницу Улан-Удэ
10:16
Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в России

Сейчас читают

Ракетоносец Ту-95 превратит «самый крутой самолет» США в дорогостоящую глупость
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака
Встреча — начало разлуки. Почему расстаются представители каждого знака зодиака?
Путь актера. Чем запомнился скончавшийся стендап-комик Александр Шаляпин?

Новости Lentainform

Загрузка...