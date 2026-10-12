Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 17 0

Песков заявил, что 60 суток нужны Зеленскому не для голосования, а для подготовки к продолжению войны.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; max.ru/news/_kremlin; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если в Киеве действительно решат их провести. Об этом на конференц-колле заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации <…> будет готов дать указание не наносить удары по Украине, <…> Именно в день выборов», — подчеркнул Песков.

Кроме того, Песков напомнил: Москва была намерена возобновить мирные переговоры сразу по завершении выборов в Госдуму. Но, по его словам, Украина нанесла массированные удары по Москве, попыталась сорвать голосование, обстреляла избирательные участки и, к тому же, убила нескольких членов избиркомов в новых регионах России.

«Реально в Киеве не хотят проводить выборы. <…> И 60 суток перемирия им нужно не для выборов, а нужно для того, чтобы собраться с силами, залечить раны и продолжить войну», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский выдвинул очередное условие для проведения выборов на Украине — 60-дневное прекращение огня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга обозначил цель России в украинском вопросе. По его словам, речь идет не о краткосрочном перемирии, а о долговременном мире. Песков напомнил, что в Кремле об этом заявляли неоднократно — как президент РФ Владимир Путин, так и представители на других уровнях. Он подчеркнул, что Москва добивается именно долгосрочного мира, а не временного прекращения огня. Также Песков подтверждал, что Москва по-прежнему открыта к переговорному процессу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.90
-0.52 94.97
-0.50
Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:12
Почти лето? Какая погода ждет жителей Подмосковья в октябре
14:06
«Не думаю, что заслужил»: Лавров ответил на просьбы Зеленского о перемирии
14:03
Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов
14:00
Неэффективно и опасно для здоровья: почему БАДы не помогают похудеть
13:59
«Едешь за судьбой»: Куклачев предсказал встречу сына с его будущей женой
13:52
«Все бы исчезло»: как сохранили документы времен блокады Ленинграда

Сейчас читают

В России началось самое жаркое время для массовых заказов определенной еды
«Стыд жуткий»: Мигель узнал о том, что снялся в «Бригаде», спустя десять лет
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
«Я сказал: хорошо»: Радойичич ради «Трудно быть богом» учил русский и дрался с мечом

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео