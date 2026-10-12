Президент России Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если в Киеве действительно решат их провести. Об этом на конференц-колле заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации <…> будет готов дать указание не наносить удары по Украине, <…> Именно в день выборов», — подчеркнул Песков.

Кроме того, Песков напомнил: Москва была намерена возобновить мирные переговоры сразу по завершении выборов в Госдуму. Но, по его словам, Украина нанесла массированные удары по Москве, попыталась сорвать голосование, обстреляла избирательные участки и, к тому же, убила нескольких членов избиркомов в новых регионах России.

«Реально в Киеве не хотят проводить выборы. <…> И 60 суток перемирия им нужно не для выборов, а нужно для того, чтобы собраться с силами, залечить раны и продолжить войну», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский выдвинул очередное условие для проведения выборов на Украине — 60-дневное прекращение огня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга обозначил цель России в украинском вопросе. По его словам, речь идет не о краткосрочном перемирии, а о долговременном мире. Песков напомнил, что в Кремле об этом заявляли неоднократно — как президент РФ Владимир Путин, так и представители на других уровнях. Он подчеркнул, что Москва добивается именно долгосрочного мира, а не временного прекращения огня. Также Песков подтверждал, что Москва по-прежнему открыта к переговорному процессу.

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