«Не думаю, что заслужил»: Лавров ответил на просьбы Зеленского о перемирии

Лавров не считает, что Зеленский заслужил передышку на поле боя

Глава киевского режима Владимир Зеленский не заслужил передышку на поле боя. Об этом заявил лидер МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Ливана Юсефом Раджи.

«Ему очень хочется использовать любые слова, любые инициативы, любые идеи, которые попадают в публичное пространство, для того, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в передышке. Я не думаю, что передышку он заслужил», — сказал дипломат.

Лавров отметил также, что в последние месяцы как киевский режим, так и его европейские союзники сменили лозунг «нанести России стратегическое поражение» на «прекращение огня».

«Цель одна и очень простая — выторговать время для того, чтобы получить передышку. Он сказал, что и выборы даже готов президентские провести, если ему дадут два месяца, собраться с силами. И за этот период Европа сможет его накачать новыми вооружениями для продолжения его террористической войны против российского народа», — уточнил министр.

Дипломат также подчеркнул, что наша страна больше не купится на подобные обещания. Он напомнил слова президента России Владимира Путина, который заявил, что РФ продолжит достигать цели спецоперации. Эти цели всем известны и, в отличие от «зигзагов и виляний Зеленского», остались неизменными.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия согласилась с предложением США вернуться к переговорному процессу с Украиной. Однако Киев совершил ряд атак в дни выборов в Госдуму РФ и пытался сорвать голосование. Лавров отметил, что после такого Москва пытается понять, какие предложения могут привести украинские парламентеры.

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