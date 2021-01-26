Названа возможная причина смерти бывшего вице-премьера Приходько

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Алина Потёмкина
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Государственный деятель скончался на 65-м году жизни.

Названа возможная причина смерти бывшего вице-премьера Приходько

Фото: ТАСС / Ковалев Петр

Стали известны подробности кончины бывшего вице-премьера России, экс-руководителя аппарата правительства Сергея Приходько. Чиновник умер в возрасте 64 лет после продолжительной болезни.

По данным источников газеты «КоммерсантЪ», государственный деятель страдал боковым амиотрофическим склерозом, также известным как болезнь Лу Герига. Это заболевание, по одной из версий, могло стать причиной смерти мужчины.

Чиновнику предлагали госпитализацию, однако он отказался, чтобы провести последние дни жизни дома, в окружении близких людей, пишет «Экспресс газета». Похоронят политика на Троекуровском кладбище, однако дата и время прощания пока не называются.

Сергей Приходько в 1980 году окончил МГИМО, до 1997 года работал в структуре российского МИДа. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. После трудился в администрации президента, в том числе на посту помощника главы государства. С 2013 года по 2018-й занимал должность вице-премьера и руководителя аппарата правительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти бывшего первого секретаря ЦК ВЛКСМ, дипломата Бориса Пастухова.

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