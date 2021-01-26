«Никаких преград быть не может»: 90-летний Иван Краско вновь стал отцом

Известный советский и российский артист Иван Краско в шестой раз стал отцом. Матерью малыша является его молодая возлюбленная Юлия Кичемасова. Об этом стало известно в эфире шоу «На самом деле».

«Если любовь, то никаких преград для рождения ребенка быть не может», — заявил 90-летний артист.

С Юлией актер завел роман несколько лет назад, еще до развода с Натальей Шевель. Тогда Кичемасова и пообещала Краско подарить ему ребенка. Однако забеременела девушка не естественным путем, а с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Для этого она воспользовалась биоматериалом, который актер заморозил много лет назад. 4 декабря 2020 года у пары появилась девочка, но об этом влюбленные заявили только сейчас.

Теперь Краско и Кичемасова намерены официально зарегистрировать свои отношения. В таком случае девушка станет уже пятой по счету женой артиста.

Одна из бывших супруг актера Наталья Вяль не верит Юлии. Она потребовала генетической экспертизы. Кичемасова же отрицает, что могла забеременеть от какого-то другого мужчины.

У Ивана Краско пятеро детей, родившихся в трех официальных браках. Старшая дочь Галина появилась на свет, когда Краско был женат на Екатерине Ивановой. Повзрослев, она сменила отчество, однако звездный родитель старается поддерживать связь с наследницей. Сейчас женщина уже сама на пенсии.

Во втором браке с Кирой Петровой на свет появились сын Андрей, продолживший актерскую династию, и дочь Юлия. Известный российский актер Андрей Краско скончался от сердечного приступа в возрасте 47 лет.

Еще двоих сыновей — Ивана и Федора — Краско родила предпоследняя жена Наталья Вяль. Актер общается с ними и старается помогать по мере возможности.

Как пишет издание «Дни.ру», ранее появлялась информация о том, что недавно у покойного сына артиста — Андрея Краско — объявилась внебрачная дочь, которой уже 15 лет. Некая женщина заявила, что встречалась с актером за два года до его смерти, а о беременности узнала уже после расставания. Тогда она решила не говорить о ребенке Андрею. Краско-старший признался, что никогда не слышал ни об этой женщине, ни о девочке, однако согласился сделать ДНК-тест.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иван Краско перенес коронавирус.