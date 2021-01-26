«С трудом влезла в халат сына»: Гузеева показала, что с ней стало за праздники

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева рассказала в разделе в сторис в Instagram, как готовится к первому рабочему дню после новогодних праздников. Звезда «встретилась» с подписчиками в халате своего сына, который по словам Гузеевой, не сходится на ней.

«Я растолстевшая как собака на этих новогодних харчах. Прямо ужас какой-то, надо браться за себя», — сказала артистка.

Гузеева, со свойственной ей иронией, заявила, что надеется на такие же «страдания» своих подписчиков.

Переживания телеведущей насчет ее фигуры можно понять. Осенью прошлого года она отправилась в специальную детокс-клинику. Благодаря помощи специалистов Лариса Гузеева добилась отличных результатов и была довольна своей формой, пишет «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Лариса Гузеева раскритиковала тех, кто становится жертвами мошенников, которые действуют о ее имени. На свой странице в Instagram она обратилась к обманутым пользователям соцсетей.