«Весь дом в цветах»: Кети Топурия выписалась из роддома с новорожденным сыном

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Анна Васильева
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Мальчик у известной российской певицы появился на свет в красивую дату — 21.01.2021.

Фото, видео: Instagram @keti_one_official

Солистка группы A’Studio Кети Топурия и ее новорожденный сын Адам выписались из роддома. В шикарном особняке мать и малыша ждали буквально горы цветов. Их певица показала в разделе сторис в своем Instagram.

«Дома», — написала Топурия.

Instagram @keti_one_official

Мальчик у популярной российской певицы родился в красивую дату — 21.01.2021. Один день солистка группы «А’Студио» хранила в тайне это событие, наслаждаясь материнством, а потом показала крохотные ножки ребенка. Спустя несколько дней отец Адама, дипломат Лев Деньгов, забрал супругу и сына из элитного роддома в Москве. Для выписки звезда выбрала кремовое пальто и джоггеры с теплым свитером. На руках она несла малыша в теплом коконе, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Свою беременность Топурия скрывала до последнего, хотя поклонники подозревали, что она находится в «интересном положении» уже давно. Теперь она дважды мама. Дочке Кети, которую звезда родила от Льва Гейхмана, уже пять лет. У Льва Деньгова также есть дети от прошлых отношений: сын Леонид и дочь Шошана. К слову, раньше предпринимателя звали Павел Юрьевич Гузбанд, но он сменил даже отчество на Леонидович.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Наталья Подольская призналась, что во время беременности завела привычку пить чай и кофе со сладким. В итоге теперь, когда роды уже позади, у нее не получается избавиться от животика.

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