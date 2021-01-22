«Наше счастье»: Кети Топурия раскрыла имя новорожденного сына

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Виктория Андреева
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Свою беременность певица скрывала до последнего. Лишь на церемонию регистрации брака звезда явилась в подчеркивающем животик платье.

Фото, видео: Instagram @keti_one_official

Солистка группы A’Studio Кети Топурия раскрыла имя своего второго ребенка. Мальчика назвали неожиданно по-библейски — Адам.

Счастливая мама опубликовала в Instagram трогательное фото пяточек сына. Артистка держит ножки мальчика в ладони, показывая, насколько они крохотные и хрупкие.

«Adam 21/01/21», — гласила подпись под снимком.

Выходить в прямые эфиры после родов, как многие селебрити, Топурия не решилась. Вероятно, хочет насладиться моментом единения с малышом.

Instagram @keti_one_official

Поклонники адресовали Кети миллион поздравлений. Они желали здоровья маме, малышу, а также бесконечного счастья селебрити с супругом — бизнесменом Львом Деньговым.

«Магическая дата рождения, а имя-то какое!»

«Наше счастье маленькое! Пусть все у вас, Кети, будет хорошо!»

«Какие сладкие ножки! Ты ж мой хороший, Адам!»

«Ура! Поздравляю от всей души! Имя — супер!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кети Топурия до последнего скрывала свое «интересное» положение, равно, как и свадьбу с молодым бизнесменом. Влюбленные официально узаконили отношения за несколько месяцев до рождения мальчика — 20 ноября 2020 года.

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