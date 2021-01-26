Сыну Плющенко и Рудковской повторно проведут экспертизу на синдром Аспергера

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Алексей Хитров
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Родители Гном Гномыча намерены добиваться запрета на публикацию сведений о несовершеннолетних детях без разрешения их родителей.

Сыну Плющенко и Рудковской повторно проведут экспертизу на синдром Аспергера

Фото: Instagram @gnomgnomych

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской повторно пройдет экспертизу на синдром Аспергера. Об этом рассказал юрист Александр Добровинский.

«23 января состоялся допрос Яны Рудковской в рамках уголовного дела. Яна подробно рассказала о переживаниях Саши, которые он испытывал после злополучной статьи. На 29 января малышу назначена судебно-психиатрическая экспертиза. А на следующей неделе уже пройдут очные ставки, которые, думаю, помогут вывести на чистую воду заказчика той лживой статьи», — рассказал РИА Новости юрист Александр Добровинский.

Восьмилетний Александр Плющенко, известный в Instagram как Гном Гномыч, ранее уже проходил комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Она была назначена в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного после публикации на некоторых интернет-ресурсах.

Экспертиза не выявила нарушений в деятельности психических процессов, однако у мальчика обнаружились «признаки негативного психоэмоционального состояния на момент прочтения статьи журнала и в последующие несколько дней». Также у него «снизился общий уровень настроения», ребенок плакал и плохо спал, переживая «сильное эмоциональное и душевное волнение».

По словам Добровинского, сейчас они с Рудковской и Плющенко намерены добиваться принятия закона, запрещающего публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения их родителей.

Синдром Аспергера — пожизненное расстройство, проявляющееся трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Гном Гномыч показал, как на тренировках делает упражнение на пресс 200 раз.

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