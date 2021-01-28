Берегите нервы и деньги: астролог объяснила последствия сближения трех астероидов с Землей

Сразу три крупных астероида подойдут к Земле на максимально близкое расстояние в течение ближайших пяти дней. В беседе с 5-tv.ru астролог Алена Никольская объяснила, что особую опасность небесные тела несут, когда проходят по напряженным астрологическим аспектам.

Так, например, 28 января ожидается полнолуние, что вкупе с пролетевшим астероидом окажет серьезное влияние на психику. Ничего хорошего не принесут и шесть планет, в частности, Сатурн и Уран, расположившихся в тяжелых аспектах друг к другу.

«В вашей жизни могут происходить те перемены, на которые вы вообще не рассчитывали. Я очень советую на этой неделе не подписывать никакие важные документы, бумаги, а также не встречаться со значимыми для вас людьми. Не стоит сейчас вступать в брак, а также брать деньги в долг или отдавать их. Потому что впоследствии это может негативно сказаться на вашей финансовой составляющей либо на личной жизни», — подчеркнула Алена Никольская.

В заключение астролог попросила воздержаться от конфликтов. Любые необдуманные действия сейчас обернуться глобальными проблемами в ближайшем будущем, заверяет Никольская.

Как отмечают специалисты NASA, размеры приближающихся к Земле астероидов варьируются в пределах 100 метров. Согласно расчетам, первый, 2021 BZ, пролетит на расстоянии 2,2 миллиона километров уже 28 января. Его размер составляет примерно 65 метров. Второй гигант, 2021 AG7, промчится вслед за ним около 11.50 по московскому времени 29 января. В тот же день, предположительно, в 22.37 к Земле приблизится и астероид 2021 AF7 размером до 53 метров. Шансы, что какой-то из этих опасных космических объектов «зацепит» планету, конечно, крайне малы.

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