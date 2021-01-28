Кукла с огромными скулами: лицо Деми Мур после филлеров сочли «нечеловеческим»

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Виктория Андреева
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58-летняя актриса стала самой обсуждаемой звездой на французской Неделе Высокой моды.

Кукла с огромными скулами: лицо Деми Мур после филлеров сочли «нечеловеческим»

Фото: www.globallookpress / Birdie Thompson

За время пандемии американская актриса Деми Мур изменилась до неузнаваемости. 58-летняя селебрити из среднестатистической женщины превратилась в настоящую фарфоровую статуэтку. По слухам, звезда очень любит экспериментировать с «уколами красоты». Но, вероятно, не знает меры.

С 25 по 28 января в Париже проходит Неделя Высокой моды, напоминает ФАН. Это событие всегда сопровождается бурными обсуждениями. Но в 2021 году главной «новинкой», пожалуй, впервые стала не одежда, а ее хозяйка.

Выйдя на подиум Fendi в элегантном черном шелковым костюме, Мур сразу покорила присутствующих. При том, не глубоким вырезом, а лицом с нарочито угловатыми скулами и сильно зауженным носом.

«Что с ней произошло?»

«Мне кажется, в скулы закачали слишком много филлеров»,

«Это уже не она… Пошел процесс как у Донателлы Версаче»,

«Дальше — страшнее… Кукла какая-то…» — писали юзеры.

 
 
 
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Публикация от Marie Claire Italia (@marieclaireitalia)

За свои 58 лет Деми Мур уже не раз экспериментировала со внешностью. Звезда вставляла в грудь импланты, меняла форму носа, в 45 лет решилась на круговую подтяжку лица, а примерно в 50 лет сделала пластику коленей, ложилась на операцию по подтяжке век, проводила блефаропластику и даже подтягивала ягодицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вторая супруга актера Брюса Уиллиса придумывает новые уловки, чтобы «обезопасить» мужа от коварной обольстительницы Деми Мур.

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