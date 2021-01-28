Геополитическое дно: Мессинг предсказал распад Европы и США в 2021 году

Ушедший год принес человечеству немало испытаний. Охватившая мир пандемия коронавируса «била» по самым слабым местам, включая экономику. Мятежи, протесты, вооруженные конфликты — это лишь малая часть проблем. И, как завещал великий предсказатель Вольф Мессинг, дальше — хуже. Во всяком случае для Европы и США.

Гений XX века был уверен, что люди смогут побороть коварную инфекцию COVID-19. Но в то же время предрекал глубокий кризис во всех сферах человеческого пребывания. При этом самой безопасной и стабильной страной он считал Россию. По его словам, в 2021 году здесь стоит ожидать большого притока граждан из разных стран. Все захотят укрыться от напастей и бесконечных внутриполитических конфликтов.

«2021 год, как и весь XXI век, будет неблагоприятным для США. Америка продолжит терять позиции в геополитическом пространстве. Экономика будет приходить в упадок. Страна будет страдать из-за внутренних распрей и проблем», — предвидел Мессинг.

По его словам, уже во второй половине текущего столетия Штаты потеряют славу «сверхдержавы» и будут вынуждены склонить колени перед сильными оппонентами, чтобы вовсе не исчезнуть с планеты. Мнение этой страны на мировой арене более никогда и никого не заинтересует.

Ужасные «муки» предрек Вольф Мессинг и всей Европе. По словам провидца, после пандемии странам не удастся возродить свою экономику. Глубокий кризис и падение на геополитическое дно он объяснял «больной зависимостью» от решений США, которые вскоре не смогут ответить даже сами за себя, напоминает »Перспектива.ru».

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