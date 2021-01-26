Пять предсказаний Ванги на 2021 год

Ванга умерла в 1996-м, но оставила после себя предсказания на много лет вперед. Многие уверены, что женщина знала, кто займет президентское кресло после Ельцина, предсказала некую «чуму» в 2020-м. 5-tv.ru узнал, какие события, согласно видениям болгарской предсказательницы, ждут человечество в 2021-м.

Лекарство от рака

Одним из самых светлых предсказаний Ванги на 2021-й стало изобретение лекарства от онкологии. Согласно видению болгарки, это будет новый способ лечения недуга. Ванга предсказывала, что настоящий прорыв исследователи должны совершить именно в 2021-м.

Тем не менее современные экстрасенсы утверждают: предсказания Ванги редко имели точную дату. Прорицательница не могла знать, когда конкретно сбудется ее пророчество. Те, кто верит в дар Ванги, считают, что предсказание о появлении лекарства от онкологии может сбыться в ближайшие несколько лет.

Ванга предсказывала появление в 2021-м инновационного лекарства от рака. Фото: Depositphotos / alexraths

Демографический кризис

Если на 2020-й Ванга предсказывала эпидемию, то одной из главных проблем России 2021-го стал демографический кризис. Болгарская предсказательница видела, что количество жителей страны особенно сильно сократиться в первом полугодии 2021-го.

Предсказание Ванги об убыли населения в России в 2021-м подтверждают и современные астрологи. В этот период аскетичная планета Сатурн войдет в знак Водолея — управителя России. Такое сочетание заставит страну отказаться от излишков и прибегнуть к аскетизму. Однако уже во второй половине года страна выйдет на плато по демографическому убытку.

Ванга предсказывала, что в 2021-м ряды россиян поредеют. Фото: Depositphotos / auriso

Военная угроза с Востока

Ванга предсказывала, что в 2021-м случится обострение религиозного конфликта в Европе. Жившая в XX веке болгарка называла Европу Старым Светом и не могла знать, по какому точно пути разовьется дальнейшая история. Но согласно предсказанию Ванги на 2021-й, Европе стоит готовиться к военному вторжению мусульман.

Это предсказание Ванги на 2021-й имеет все шансы оказаться правдивым. В 2019-м конфликт между верующими мусульманами и европейцами вышел на новый уровень. Причиной стала очередная карикатура французской газеты «Charlie Hebdo».

Издание известно скандальными шаржами на события, религию, а также исторические личности. В числе «героев» издания был даже сын президента Франции Николя Саркози Жана. Однако резонанс вызвали изображения на мусульманскую тематику. Из-за одной такой публикации на редакцию газеты в январе 2015-го напали террористы. Четверо сотрудников издания погибли. Однако газету не закрыли.

Ванга предсказывала, что в 2021-м мусульмане вторгнутся в Европу. Фото: globallookpress.com / Pascal Deloche

В 2020-м авторы опубликовали карикатуру на пророка Мухаммеда. Рисунок показал на уроке французский учитель, после чего был убит мусульманином. Общественность разделилась на два лагеря. Одни считают, что французам необходимо с пониманием относиться к чужим святыням. Другие уверены, что оправдания убийству нет. Велика вероятность, что в 2021-м конфликт получит продолжение, а предсказание Ванги сбудется.

Упадок США

Ванга предсказывала, что 2021-й будет непростым для США. Прорицательница считала, что господству США в мире наступит конец. Болгарка верила, что место лидера займет «красный дракон». Несмотря на то, что красный дракон является восточной символикой, преемником США на мировой арене может стать и Россия. Эксперты отмечают, что китайская купюра в 100 юаней и банкнота в пять тысяч российских рублей — красного цвета.

Тем не менее Поднебесная первой «переболела» коронавирусом и первой вышла из карантина. До этого Пекине говорили как о примере экономического чуда. Стране удалось вытащить из нищеты сотни миллионов людей, а экспорт из страны возрос в сотни раз. Несведущие в предсказаниях Ванги на 2021-й финансисты предполагают, что новой экономикой № 1 в посткоронавирусном мире может стать именно Китай.

Ванга предсказывала, что в 2021-м экономикой № 1 станет «красный дракон». Фото: Depositphotos / koydesign

Природные катаклизмы

Одним из самых неутешительных предсказаний Ванги стали ее слова о природных катаклизмах в 2021-м. Прорицательница считала, что в этот период мир переживет не только вспышки эпидемий, но и стихийные бедствия. В их числе будут землетрясения и потопы. Единственным спокойным местом на Земле, как гласит пророчество Ванги, окажется Россия.

Ванга предсказывала, что 2021-й станет для России решающим годом. Фото: Depositphotos / Photomachan

Ванга предсказывала, что Россия станет важным участником мировой политической арены. Прорицательница верила, что Россия встанет с колен и получит главенствующую роль в мире». Эксперты считают, женщина могла просто ошибиться или ее пророчества некорректно растолковали. Ведь ранее Ванга предсказывала вымирание Европы в 2016-м и Третью мировую войну в 2010-м. К счастью, эти «предсказания» не сбылись.