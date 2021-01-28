Тяжелое прощание: близкие рыдают у гроба комика Александра Шаляпина

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Рита Цветкова
Эксклюзив 1 015

В ритуальном зале Троекуровского кладбища собрались желающие проводить в последний путь артиста, предположительно, покончившего с собой.

Фото, видео: Instagram @shalyap_in, 5-tv.ru

Родственники и близкие популярного российского стендап-комика, актера и радиоведущего Александра Шаляпина рыдают у его гроба: сегодня в 12 часов дня в ритуальном зале Троекуровского кладбища собрались желающие проводить артиста в последний путь.

Александр Шаляпин скончался 25 января в возрасте 41 года. Его вдова нашла тело артиста в квартире на Хорошевском шоссе в Москве. Анастасия открыла дверь своим ключом, увидела следы крови и сразу позвонила другу, побоявшись входить в жилище одна. Спасти Шаляпина было уже невозможно: по официальным данным, его смерть наступила за 10-12 часов до приезда супруги. Предполагается, что Александр мог свести счеты с жизнью. Правоохранительные органы проводят соответствующую проверку.

Как рассказали некоторые близкие покойного, в последнее время он страдал от депрессии и алкогольной зависимости. Шаляпин пытался побороть пагубную привычку и неоднократно проходил лечение в реабилитационных центрах.

Супруга, с которой Александр прожил около двух лет, настаивала на лечении в клинике и поддерживала артиста в тяжелых переживаниях из-за профессиональных проблем. Но, по словам представителя программ реабилитации РФ в ООН Никиты Лушникова, Анастасия отдалялась от супруга после очередных случаев употребления спиртного.

В то же время, Лушников считает, что Шаляпин не хотел умирать. Он полагает, что это была неудачная попытка привлечь к себе внимание. Родные до сих пор не могут поверить в произошедшее.

5-tv.ru

Александр Шаляпин был участником Stand Up Show на ТНТ. Он снимался в фильмах и сериалах «Универ. Новая общага», «Глухарь», «Страна Оз», «Бабушка легкого поведения» и других. Также он работал на радиостанции и играл в спектаклях Театра. Doc., стал победителем фестиваля «Большая разница Одесса 2011» в номинации «Альтернативная пародия». От первого брака у него осталась 13-летняя дочь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как, по мнению психологов, распознать суицидальные наклонности и помочь ему не совершить роковой шаг.

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