«Антисуицидальный контракт»: психолог рассказал, как удержать человека от самоубийства

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 277

Ранее стало известно, что с собой покончили известный комик Александр Шаляпин и солистка группы «Восток» Натэлла Ас.

Фото, видео: Depositphotos / lightsource; 5-tv.ru

О том, как распознать суицидальное настроение у близкого человека и помочь ему не совершить роковой шаг, 5-tv.ru рассказал психолог Антон Кузьмин.

Прежде всего, нужно обратить внимание на поведение, говорит эксперт. Люди, думающие о самоубийстве, ежеминутно находятся в состоянии беспомощности и в потоке непереносимой боли. Они чаще всего сфокусированы на какой-то трудности или беде и не видят выхода их сложившейся ситуации. Иногда это состояние называют туннельным состоянием сознания, пояснил эксперт.

«Если вы замечаете, что поведение кого-то из ваших близких меняется — он начал больше изолироваться — можно напрямую у него спросить: „Ты знаешь, я слышал, ты как-то сказал, что так дальше жить невозможно, ты не видишь смысла существования. Я переживаю за тебя и хочу поинтересоваться, не думаешь ли ты о суициде?“. Важно спрашивать прямо и спокойно. Если вы ошиблись, то человек спокойно скажет, что нет, конечно, это не про него. Если же все-таки вы попали, то это даст возможность начать говорить о том, что с человеком происходит», – посоветовал Кузьмин.

При этом не нужно отговаривать человека от задуманного или пытаться преуменьшать бедственность его положения, говоря ему, например, «да ну, брось, все не так плохо». Это не работает, утверждает психолог.

«Задача, во-первых, быть спокойным и дать понять, что человек может с вами поговорить о том, что его беспокоит. Надо дать ему возможность выразить свои переживания, быть услышанным. При этом нужно быть настойчивым и бережным. Во-вторых, договоритесь о том, что пока человек не обратится к психологам или не позвонит на линию доверия, он с собой ничего не сделает. Это называется антисуицидальный контракт», – посоветовал Кузьмин.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, на 42 году ушел из жизни популярный стендапер, актер и радиоведущий Александр Шаляпин. Директор артиста рассказала, что в последнее время он находился в депрессии.

Несколько дней назад с собой также покончила солистка группы «Восток» Натэлла Ас. Продюсер музыкального коллектива признался в беседе с 5-tv.ru, что его эта новость повергла в шок.

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