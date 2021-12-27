Можно ли материться при детях и как реагировать на брань из уст ребенка

Детский и подростковый психолог рассказал, как родителям реагировать на использование обсценной лексики их отпрысками.

Использование нецензурной лексики для многих является едва ли не нормой. Но существует немало семей, которые не хотят вводить мат в привычку своих детей. Они переживают, что дети услышат бранные слова, и корят себя, если случайно сами ругаются при отпрысках.

Детский и подростковый психолог Никита Карпов рассказал 5-tv.ru, как можно справиться с проблемой мата в семье. Он объяснил, почему не нужно бояться знакомства детей с обсценной лексикой, и как объяснить малышам использование мата взрослыми.

Первое знакомство

Психолог указал на то, что дети не делят слова на хорошие и плохие.

«Любопытный факт — все эти слова наделяем специальным смыслом, тревожным содержанием и представлением о том, что это за гранью, мы — взрослые. Маленькие дети, когда впервые слышат матерные слова, не понимают, что это и почему нужно бояться их произносить», — пояснил Карпов.

Большинство родителей оказывается не готовы к ситуации, когда ребенок «приносит» из детского сада звонкое ругательство и просит объяснить, что оно означает. А ведь для малышей это просто еще одно незнакомое понятие.

«Но это совершенно не означает, что можно при детях спокойно выражаться. Потому что дети вырастают, идут в общество, где не принято разговаривать матом», — напомнил психолог.

Понимание

Рано или поздно все дети начинают понимать значение нецензурной брани. Либо это происходит после спокойного объяснения со стороны взрослых, либо после общения со сверстниками. Некоторые начинают осознанно употреблять такие выражения.

«В любом случае не стоит поддерживать этот тренд, нужно задавать модель, что мат — это ненормативная лексика», — рассказал психолог.

Некоторые эксперты филологии и фольклора полагают, что у мата есть «шаманский» смысл. И действительно, мат прежде всего предназначен для выражения эмоций настолько сильных, что у человека не находится подходящих слов для их описания.

Главное — вовремя объяснить ребенку, что не стоит бросаться нецензурными выражениями направо и налево.

Мат при детях

Многие родители стараются вырастить культурных, образованных и всесторонне развитых детей. И случайный мат при ребенке часто становятся поводом для чувства вины.

«Не стоит биться головой о стену, если случайно выругались при ребенке, — успокоил Карпов. — Но ребенок может задаться вопросом — почему вам можно, а ему нельзя. И здорово, если вы будете готовы ему это объяснить. Самое важное в какой-то момент научиться доносить до детей, где и что приемлемо, а где нет».

В некоторых семьях мат неприемлем, в других родители закрывают на него глаза, если ребенок не ругается при них и учителях. Каждый имеет право на свое отношение к данному вопросу.

«Важно не просто ограничить ребенка от мата — рано или поздно он его увидит или услышит. Важно научить его выражать свои мысли грамотно и культурно, без использования обсценной лексики», — пояснил психолог.

Также нужно повышать словарный запас у своих детей, чтобы они могли выражать свои мысли без использования коротких и емких ругательств. Кроме того, родители должны сдерживать себя в желании наказать ребенка за использование мата.

«Травму наносят не сами слова, а наша реакция на них и действия, связанные с ругательствами», — подытожил Никита Карпов.

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