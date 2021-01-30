Умерла народная артистка России Алла Иошпе

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Алиса Маркова
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Советская эстрадная певица скончалась в возрасте 83 лет.

Умерла народная артистка России Алла Иошпе

Фото: Соцести

В Москве умерла народная артистка России Алла Иошпе. Советская эстрадная певица скончалась в возрасте 83 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила писательница Мария Арбатова.

«Умерла Алла Йошпе — человек нереальной красоты и таланта. Хотела вырезать ее лицо из любимой фотки, потом поняла, что не могу, они одно целое. Дай бог Стахану (Стахан Рахимов — муж певицы, с которым она выступала дуэтом — Прим.ред.) здоровья и сил перенести эту потерю», — написала Мария Арбатова.

Facebook @mariaarbatova

Советская и российская эстрадная певица, народная артистка России Алла Иошпе родилась в 1937 году. В 1960-1970-х годах дуэт Аллы Иошпе и Стахана Рахимова пользовался необычайной популярностью. В 1979 году пара музыкантов подала документы, чтобы отправиться в Израиль. Однако они получили отказ не только на выезд из страны, но и на эстрадные выступления. В 2002 году супругам были присвоены звания народных артистов России. Спустя еще два года в Москве в ГЦКЗ «Россия» состоялся концерт «Песня длиной в жизнь», который был посвящен 40-летию творческого дуэта.

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