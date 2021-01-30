Названы дата и время прощания с народной артисткой России Аллой Иошпе

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Виктория Андреева
Эксклюзив 6 505

Звезда эстрады скончалась утром 30 января в Москве. Ей было 83 года.

Фото, видео: Соцести, 5-tv.ru

Прощание с народной артисткой России Аллой Иошпе запланировано на вторник, 2 февраля. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала дочь певицы Татьяна Рахимова.

«Если получится завтра, я найду место и договорюсь, то мы планируем вторник, 2 число. Морг при Центральной клинической больнице (в Москве — Прим.ред.), в 12:00», — уточнила наследница звезды эстрады.

О смерти Аллы Иошпе стало известно днем 30 января. Дочь артистки рассказывала, что мама попала в больницу около двух недель назад. Спустя четыре дня после госпитализации ее подключили к аппарату ИВЛ.

Официальная причина смерти звучит как «полиорганная недостаточность», что означает общее тяжелое состояние, возникающее по ряду причин, в частности, вследствие обострения хронических заболеваний. Татьяна Рахимова отмечала, что последние годы мама действительно мучилась от периодических болей в почках. Не давала покоя и тяжелая травма ноги, усугубившая ее состояние.

Звезды советской и российской эстрады Аллы Иошпе не стало утром в субботу, 30 января. Вдовец артистки воспринял трагическое известие мужественно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что писательница Абрамова поведала о нелегкой судьбе и невероятном характере Аллы Иошпе.

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