Видео: истребитель Су-24 вновь пролетел рядом с эсминцем ВМС США Donald Cook
Это случилось во время масштабных стрельб ВМФ России в Черном море. В учениях задействовали авиацию, береговые противокорабельные ракетные комплексы и суда.
Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов; Twitter @USNavyEurope
Американские военные сняли на видео полет российского истребителя Су-24 рядом с эсминцем Donald Cook во время недавних учений Военно-морского в акватории Черного моря. В масштабных стрельбах принимали участие суда, береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и авиация – тот самый Су-24 и Су-30.
Учения стали ответом на появление в водах Черного моря американских эсминцев Porter и Donald Cook. Первый оснащен системой противоракетной обороны Aegis и крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысяч километров. Второй — крылатыми ракетами с дальностью полета 2,5 тысячи километров.
В Министерстве обороны РФ официально анонсировали проведение военных маневров. Однако на Украине восприняли это как провокацию. В ряде СМИ уже заявили, что обстановка между США и Россией накаляется.
«Россияне отреагировали остро. Они отправили к месту дислокации корабля истребители Су-30, а также начали имитировать удары по надводным целям с помощью мощных береговых противокорабельных ракетных комплексов “Бал“», — привел цитату одного из украинских изданий РИА Informing.
Российская сторона уже заявила, что целью учений была только отработка радиоэлектронной борьбы, артиллерийского боя и нанесения ударов по надводным целям. Со стороны США в ответ был запущен самолет E-3 Sentry.
Ранее 5-tv.ru писал, что в феврале в Пакистане впервые за десять лет пройдут совместные маневры военных кораблей НАТО и России.
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