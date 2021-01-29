Фрегат «Адмирал Макаров» показал эсминцу США Porter, кто в Черном море главный

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Алексей Хитров
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В американском посольстве заявили, что цель прибытия корабля «в поддержании морской безопасности в регионе».

Фрегат «Адмирал Макаров» показал эсминцу США Porter, кто в Черном море главный

Фото: globallookpress.com / US Navy

Эсминец США Porter в Черном море взяли под наблюдение

За эсминцем ВМС США Porter, вошедшим в акваторию Черного моря, наблюдают силы и средства Черноморского флота России.

«Приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter ВМС США, зашедшего в 19 часов 28 января 2021 года в акваторию Черного моря», — сообщили в пресс-службе Национального центра управления обороной РФ.

Ранее в посольстве США в Киеве заявили, что эсминец Porter движется через проливы к Черному морю, где «примет участие в действиях по поддержанию морской безопасности в регионе». Там уточнили, что регулярное действие кораблей и самолетов ВМС США в Черном море необходимо для поддержки союзников и партеров НАТО.

В то же время российский фрегат «Адмирал Макаров» покинул пункт базирования и вышел в Черное море для отработки ряда задач, в частности, для тренировки по подготовке и приведению оружия в готовность к применению и проведения условного морского боя с имитированной целью.

«Следующим этапом боевой подготовки экипажа фрегата станет совместное учение с дивизионом берегового противокорабельного ракетного комплекса „Бастион“», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Черноморский флот.

Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США Porter вошел в акваторию Черного моря в четверг, 28 января. Военный корабль оснащен системой противоракетной обороны Aegis и крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысяч километров.

Как рассказывал 5-tv.ru, Черноморский флот начал слежку за эсминцем ВМС США Donald Cook, зашедшим в акваторию Черного моря 23 января.

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