«Кровь терять будешь»: Ванга предсказала Елене Прокловой смерть сыновей

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Анастасия Шадская
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Популярная советская актриса ездила к болгарской прорицательнице дважды.

«Кровь терять будешь»: Ванга предсказала Елене Прокловой смерть сыновей

Фото: ТАСС / Микляев Сергей

Актриса Елена Проклова призналась, что болгарская провидица Ванга предсказала ей смерть детей. Причем случилось это задолго до того, как мальчики появились на свет. Артистка сделал неожиданное признание в передаче «Сегодня вечером». В 2021 году отмечают 110 лет с рождения Ванги.

«Ее первое предсказание было: „Кровь свою терять будешь“, — сказала Проклова. — „Ты еще ко мне приедешь“. Когда ушли мои дети — трое моих мальчиков — я вспомнила эти ее слова».

Елене Прокловой пришлось пережить самую большую трагедию для любого родителя — смерть ребенка, причем трижды. У нее уже была дочка Арина от первого брака — режиссера Виталия Мелик-Карамова. После свадьбы с врачом Александром Дерябиным у актрисы родились сыновья-близнецы. Мальчики были очень слабы и умерли в младенчестве.

Случившееся привело к разводу — супруги не смогли пережить это горе. Но впереди Проклову ждала еще одна трагедия. У них с третьим мужем Андреем Тришиным родился сын — и тоже умер. К счастью, на сей раз актрисе не пришлось справляться с горем в одиночку. Они с мужем сплотились после утраты. В 1994 году у них родилась дочь Полина, пишет сайт KP.RU.

Елена Проклова вновь отправилась в село Рупите в Болгарию. Она боялась, что снова не убережет близких от беды, если не узнает о своем будущем.

«Не думай ни о чем, все в твоей жизни будет хорошо!» — успокоила ее Ванга.

И действительно, у Прокловой и всех ее родных началась спокойная жизнь. Хотя актриса и развелась с Тришиным в 2015 году, они остались друзьями и часто видятся. Артистка не раз говорила, что больше не хочет искать спутника жизни.

Болгарская прорицательница Ванга родилась в 1911 году. Она потеряла зрение в возрасте 12 лет. Говорят, что уже тогда у нее открылся дар, но о ее пророческих способностях общественность узнала только в годы Второй мировой войны. С тех пор она сделала немало предсказаний о судьбе государств, природных катаклизмах и знаменитостях. Общалась она и с простыми паломниками, всем предсказывая судьбу бесплатно. Село Рупите, где она жила последние годы жизни, навещали многие звезды, политики, бизнесмены. Часть пророчеств Ванги до сих пор не расшифрована.

Ранее 5-tv.ru писал про пять смертей знаменитостей, которые предсказала Ванга.

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