«Кровь терять будешь»: Ванга предсказала Елене Прокловой смерть сыновей

Актриса Елена Проклова призналась, что болгарская провидица Ванга предсказала ей смерть детей. Причем случилось это задолго до того, как мальчики появились на свет. Артистка сделал неожиданное признание в передаче «Сегодня вечером». В 2021 году отмечают 110 лет с рождения Ванги.

«Ее первое предсказание было: „Кровь свою терять будешь“, — сказала Проклова. — „Ты еще ко мне приедешь“. Когда ушли мои дети — трое моих мальчиков — я вспомнила эти ее слова».

Елене Прокловой пришлось пережить самую большую трагедию для любого родителя — смерть ребенка, причем трижды. У нее уже была дочка Арина от первого брака — режиссера Виталия Мелик-Карамова. После свадьбы с врачом Александром Дерябиным у актрисы родились сыновья-близнецы. Мальчики были очень слабы и умерли в младенчестве.

Случившееся привело к разводу — супруги не смогли пережить это горе. Но впереди Проклову ждала еще одна трагедия. У них с третьим мужем Андреем Тришиным родился сын — и тоже умер. К счастью, на сей раз актрисе не пришлось справляться с горем в одиночку. Они с мужем сплотились после утраты. В 1994 году у них родилась дочь Полина, пишет сайт KP.RU.

Елена Проклова вновь отправилась в село Рупите в Болгарию. Она боялась, что снова не убережет близких от беды, если не узнает о своем будущем.

«Не думай ни о чем, все в твоей жизни будет хорошо!» — успокоила ее Ванга.

И действительно, у Прокловой и всех ее родных началась спокойная жизнь. Хотя актриса и развелась с Тришиным в 2015 году, они остались друзьями и часто видятся. Артистка не раз говорила, что больше не хочет искать спутника жизни.

Болгарская прорицательница Ванга родилась в 1911 году. Она потеряла зрение в возрасте 12 лет. Говорят, что уже тогда у нее открылся дар, но о ее пророческих способностях общественность узнала только в годы Второй мировой войны. С тех пор она сделала немало предсказаний о судьбе государств, природных катаклизмах и знаменитостях. Общалась она и с простыми паломниками, всем предсказывая судьбу бесплатно. Село Рупите, где она жила последние годы жизни, навещали многие звезды, политики, бизнесмены. Часть пророчеств Ванги до сих пор не расшифрована.

Ранее 5-tv.ru писал про пять смертей знаменитостей, которые предсказала Ванга.