Импульсивный кредит — одна из самых распространенных ошибок не только в России, но и во всем мире. Нередко после оформления договора и получения денег, у заемщика отпадает необходимость в этих средствах. Даже в этом случае есть шанс «отмотать» время назад и отказаться от кредита, рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

По закону, если взятые у банка в кредит средства уже поступили на карту заемщика или он получил их лично в руки, клиент имеет право расторгнуть договор в течение 14 дней. Также в этот срок можно отказаться от страховки, которую навязывают банки. Чаще всего деньги за эту услугу возвращаются на счет: их можно обналичить или погасить часть долга.

«Если клиент уже успел получить денежные средства, то беспрепятственно расторгнуть договор можно в течение 14 дней после его подписания. Это предусмотрено законом. К слову, в течение этого срока можно отказаться и от навязанных с кредитом услуг, вроде страховки. Если же прошло больше времени, то формально оформить возврат уже не получится», — объяснил Уткин.

Возврат денежных в банк за кредит называется «досрочным погашением». Финансовая организация не имеет законных оснований отказать клиенту в этом. Однако, банк имеет право заморозить процедуру на два или три месяца с момента подписания договора и потребует оплатить накопленные проценты за эти дни. Все условия кредита прописываются в соглашении, которое юрист настоятельно советует прочитать внимательно и несколько раз.

Некоторые банковские менеджеры имеют привычку вводить в заблуждение после одобрения кредита. Потенциальный клиент банка имеет право отказаться от предложения организации и прекратить переговоры. Человек становится заемщиком только после подписания договора.

«В том случае, если заявка на кредит была одобрена банком, но договор заключен не был, то клиент может отказаться от оформления займа без каких-либо последствий. Для этого достаточно перестать контактировать с работниками банка либо заявить прямо, что данная услуга более не актуальна», — рассказал юрист.

Более сложная процедура возращения денег целевого займа. Если человек уже оформил ипотеку и получил деньги от банка, то вернуть их все еще можно по условиям потребительского кредита. Но если деньги уже использованы как первоначальный взнос, возвращать их придется через суд. Труднее всего договориться с частным лицом, у которого человек купил квартиру. Застройщики могут пойти навстречу, но в случае покупки недвижимости «с рук», придется постараться вернуть деньги.

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