ДТП, ссоры, неудачи: астролог назвала 8 самых опасных дней февраля 2021 года

Иногда лучше провести время в одиночестве, чтобы не портить настроение себе и окружающим. Ведический астролог Ирина Сычева рассказала 5-tv.ru, в какие дни февраля будет особенно сложно справляться с эмоциями.

«5,6,7 февраля предстоят довольно сложные, эмоциональные дни. В эти дни могут зашкаливать страхи, апатия, депрессия и другие негативные эмоциональные состояния. Ни в коем случае в эти дни не стоит выяснять отношения ни с кем: ни по работе, ни со своими близкими. Потому что и вы и окружающие могут быть не совсем адекватны в своих суждениях. В эти дни стоит расслабиться, пойти на спа-процедуры, в баню или бассейн», — сказала специалист.

Также, по словам астролога, можно заняться медитацией или дыхательными практиками. Также в борьбе со стрессом может помочь йога.

«Следующий сложный день — 10 февраля. Это будет канун новолуния. Всегда в эти дни Луна находится на спаде, в минимальных позициях и у нас нет внутренней эмоциональной поддержки. В эти дни тоже лучше отдыхать. То есть 10 и 11 февраля лучше подводить итоги, думать о планах на будущее. Но пока еще не писать эти планы», — отметила астролог.

25 и 26 февраля, по мнению Ирины Сычевой, также станут непростыми днями, в эти даты эмоции будут бить через край.

«В эти дни тоже будет повышен эмоциональный фон, но уже не такой зашкаливающий, как 5, 6 и 7. Также в эти дни благоприятно проводить любые практики на успокоение, например, с помощью воды. Потому что Луна будет находиться в знаке Рака. Постарайтесь в эти дни пить больше воды и минимум два раза за день принять душ», — добавила Сычева.

18 февраля будет также непростым. В этот день повышается вероятность ДТП и других сложностей на дорогах.

«Обычно в эти дни всегда много пробок. Почему? Потому что Луна будет находиться в Овне в созвездии Бхарани. Это очень сложное созвездие. В эти дни люди действуют довольно эмоционально, агрессивно, и иногда неадекватно. Также агрессивные и эмоциональные дни — 22 и до 10:00 23 февраля. В эти дни агрессивность может проявляться со стороны ваших близких, окружающих и сотрудников на работе. Постарайтесь максимально дистанцироваться и не выяснять ни с кем отношения», — сказала ведический астролог.

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