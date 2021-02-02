ТОП-5 знаков зодиака, притягивающих к себе деньги

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Анастасия Шадская
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Некоторым представителям астрологического круга везет больше, чем другим.

ТОП-5 знаков зодиака, притягивающих к себе деньги

Фото: Depositphotos / by_ShiShkin

Астрологи назвали знаки зодиака, которым больше других везет в финансовой сфере. Этим людям можно не прикладывать особых усилий, чтобы разбогатеть. 

Тельцы

Телец — известный «денежный» знак. Многие его представители — люди основательные, не любят стеснения в средствах, хотят жить в роскоши и достатке. Хотя они действительно притягивают к себе финансовое благополучие, многие из них тяжело и упорно работают, чтобы его сохранить и преумножить. Тельцы славятся еще и умением вовремя и выгодно вложить имеющиеся у них средства.

Близнецы

Близнецы очень общительны, любят большие компании, вечеринки, путешествия и кутеж. Это требует средств. К счастью, на деньги представителям этого знака зодиака обычно везет. Однако у них бывает только два состояния: или безудержные траты, или маниакальный страх потерять все средства.

Раки

Раки — хозяйственные и семейные люди, они в первую очередь думают о доме, сохранности близких и их благополучии. Поэтому Ракам свойственно копить деньги — на «черный день», про запас, на пенсию. Они переживают из-за больших трат, хотя часто неплохо зарабатывают. Именно поэтому многим они со стороны кажутся скупердяями, а не богачами, пишет «Вологда Поиск».

Львы

Король астрологической дюжины просто не может жить в стороне от всеобщего внимания. Им свойственна любовь к роскоши, широким жестам и тратам. Вокруг них много людей, которые принимают такие знаки внимания Львов, как должное, часто одалживают без намерения вернуть средства. Но этот знак умеет справиться с любой ситуацией — притягивает если не сами деньги, то возможность их заработать.

Скорпионы

Упрямцы, острые на язык Скорпионы считаются у астрологов победителями по жизни. Как бы ни было сложно, они умеют добиваться поставленных целей. Деньги не стоят для них на первом месте, а вот комфорт и дорогостоящие развлечения и отдых — да. Поэтому они умеют трудиться и зарабатывать, притягивать к себе «денежные» специальности. Если Скорпионы решают добиться финансового благополучия, у них обязательно это получается.

Ранее 5-tv.ru описывал денежные ритуалы и техники исполнения желаний. С их помощью можно улучшить свое финансовое положение.

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