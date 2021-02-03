Садальский ответил Бородиной на критику россиян с зарплатой в 20 тысяч рублей

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Анна Васильева
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Артист также признался, что никогда не смотрел телепроект «Дом-2» из-за «уровня развития» участников шоу.

Садальский ответил Бородиной на критику россиян с зарплатой в 20 тысяч рублей

Фото: Instagram @borodylia

Актер театра и кино Станислав Садальский прокомментировал высказывание телеведущей Ксении Бородиной о россиянах, которые мало зарабатывают. Артист заявил, что не смотрел телепроект «Дом-2» из-за «уровня развития» его участников.

«Я такие шоу не смотрю и не знаю, каким местом Ксения Бородина зарабатывает», — сказал Садальский в беседе с «Вечерней Москвой».

Актер также отметил, что источники доходов Ксении Бородиной могут оказаться достаточно сомнительными, чтобы она рассуждала о низких зарплатах соотечественников.

Бородина высказалась в своем Instagram о тех, чья заработная плата составляет 20 тысяч рублей. Звезда отметила, что люди с невысоким доходом сами выбрали такой путь. Тем, кого такая жизнь не устраивает, Бородина посоветовала найти мотивацию, сменить работу или пройти какие-то курсы. Позднее девушка оправдалась за свои слова в разделе сторис в микроблоге. Бородина заявила, что не виновата в бедности своих подписчиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Станислав Садальский раскритиковал поведение оперной певицы Марии Максаковой во время интервью Борису Корчевникову в передаче «Судьба человека». В рамках шоу она рассказала обо всех проблемах своей жизни: судебных тяжбах по вопросу недвижимости в столице, непонимании с детьми и конфликте с матерью Людмилой Максаковой, которая отказалась с ней встречаться в Москве.

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