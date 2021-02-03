«Каждое слово — вранье»: Садальского возмутили жалобы Максаковой Корчевникову

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Егор Измалкин
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Артист считает, что оперная певица наговорила много гадостей в адрес близких.

«Каждое слово — вранье»: Садальского возмутили жалобы Максаковой Корчевникову

Фото: ТАСС / Шалгин Александр

Актер Станислав Садальский раскритиковал поведение оперной певицы Марии Максаковой во время интервью Борису Корчевникову в передаче «Судьба человека». В рамках шоу она рассказала обо всех проблемах своей жизни: судебных тяжбах по вопросу недвижимости в столице, непонимании с детьми и конфликте с матерью Людмилой Максаковой, которая отказалась с ней встречаться в Москве.

«Назвать ее несчастной ну никак нельзя. А че папину фамилию не взяла, а ненавистной мамы? Каждое слово либо вранье, либо гадость в адрес своих близких. Маша обиделась на мать, что та не захотела ее видеть, а как она хотела?» — возмутился актер.

 
 
 
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Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal)

По словам Садальского, Мария получила прекрасное образование, хорошо устроилась в жизни во многом благодаря именно матери.

«Пришла с кинокамерами, устроила видеосъемку в стиле индийско-украинского кино…», — заключил артист.

Подписчиков Садальского также возмутило интервью Максаковой. Они обвинили певицу в меркантильности.

«Деньги понадобились, приехала зарабатывать!»;

«Маму представила монстром, а себя святой. Смотришь и понимаешь, что врет»

«Не понимаю, зачем ее вообще пустили в страну?» — написали в комментариях.

Мария Максакова отправилась жить в Киев в декабре 2016 года с мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. После громкого убийства супруга певица осталась там и одна растила сына Ивана, а связь со старшими детьми Ильей и Людмилой поддерживала по телефону.

В конце 2020 года стало известно, что апартаменты Марии в Москве оказались арестованы из-за долгов. В течение года она боролась с экс-мужем Далхатом Халаевым за элитную недвижимость, но квартирный вопрос так и остался нерешенным.

Ранее 5-tv.ru писал, как актриса Людмила Максакова отказалась встречаться с дочерью после долгой разлуки.

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