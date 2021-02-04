«Вот реальная Деми»: Мур ответила на слухи о неудачной пластике
Ранее поклонники голливудской актрисы посчитали, что с ее лицом случилось что-то ужасное.
Фото: www.globallookpress.com /MSU Studio
Актриса Деми Мур, которую поклонники заподозрили в неудачной пластической операции на лице, доказала, что с ней все в порядке.
Дело в том, что звезда участвовала в показе на Неделе моды с 25 по 28 января в Париже. Фанаты не узнали ее, когда она вышла на подиум. Губы и щеки знаменитости выглядели неестественно.
«К сожалению, похоже, она тоже перекроила свое лицо», — писали в соцсетях, удивляясь ее новой внешности.
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Участие в том показе принимала и давняя знакомая Деми Мур, супермодель Наоми Кэмпбелл. После модной недели она пригласила актрису в свое YouTube-шоу No Filter with Naomi. Поклонники ожидали, что она даст комментарий по поводу сильно изменившейся внешности. Однако артистке и не пришлось ничего говорить по этому поводу — на шоу она выглядела абсолютно привычно и естественно, чем развела слухи о неудачных хирургических вмешательствах на лице.
«Вот реальная Деми», — с улыбкой заявила Кэмпбелл.
Вероятно, внешность Мур на показе стала результатом неудачной работы визажистов.
Ранее 5-tv.ru писал, что вторая жена Уиллиса придумала, как обезопасить мужа от красотки Деми Мур.
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