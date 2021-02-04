Что расскажет о женщине ее год рождения по Восточному гороскопу

Каждая женщина — загадка. И разгадать ее под силу не всякому. Но узнать о чертах характера избранницы можно, если известно, кто она по Восточному гороскопу. Согласно ему, выделяют четыре типа женщин, которых ярко отличает та или иная особенность.

Романтизм

Романтичностью отличаются барышни, рожденные в год Лошади, Тигра либо Собаки. Для них жизнь неразрывно связана с любовью, причем речь идет не только о чувствах между мужчиной и женщиной. В противовес к хрупкому внешнему облику, которым они нередко обладают, идет аналитический ум, железная сила воли, амбициозность и бескомпромиссность.

Нередко такие женщины бывают неуверенными в себе. Внешне они никогда этого не покажут, так что окружающие даже не догадаются. Но эту черту такие девушки компенсируют силой воли, которая позволяет им неумолимо идти вперед к цели. В жизни они часто добиваются успеха, хотя иногда путь к мечте у них отнимает много времени и сил.

Однако с любовью этим дамам приходится непросто. У них высокие требования к спутнику жизни, кроме того, они склонны идеализировать своего избранника. Но если они смогут увидеть и полюбить человека таким, какой он есть, гарантированно найдут свое счастье.

Сила

Эта черта характера присуща всем женщинам, которые родились в год Петуха, Змеи и Быка. Они обладают невероятной выносливостью, им не страшны никакие удары судьбы. Такие леди охотно идут в политику, бизнес или в управление.

Удивительно, но их слабое место — это любовь. Соединив свою жизнь с мужчиной, такая барышня может стать кроткой и послушной. Она предпочтет сама составить список претендентов на ее сердце, а в сторону слабого мужчины даже не глянет.

Еще одно преимущество женщин, рожденных в год Быка, Змеи и Петуха, заключается в том, что они умеют сочетать карьеру, семью и материнство. Из таких железных леди нередко получаются самые заботливые мамы. Впрочем, бывает и так, что представительницы этого типа выбирают что-то одно.

Обаяние

Дамы, появившиеся на свет в год Крысы, Обезьяны и Дракона, обворожительные и утонченные. Их красота прельщает мужчин, хоть в ней и есть что-то холодное. Такие девушки привлекают внимание многих, но в отношениях крайне избирательны. Дело в том, что для них мужчина — добытчик. Если он не умеет хорошо зарабатывать, вряд ли у него есть шанс.

Деньги в жизни таких дам имеют особую ценность. Но их нельзя назвать меркантильными, скорее прагматичными. Они много тратят на себя, но при этом умеют и копить. Любят окружать себя предметами роскоши, ценят дорогие подарки.

Характер у барышень этого типа нелегкий. Им свойственно пускать в ход слезы, устраивать истерики, пускаться в плетение интриг и применять хитрость. По жизни они несамостоятельны, слабы и беззащитны, поэтому тратят немало сил на то, чтобы рядом был мужчина. При этом им свойственно умение договариваться, из них получаются неплохие дипломаты.

Независимость

Этой чертой обладают леди, чье рождение пришлось на год Кабана, Кота и Козы. Несмотря на очень трезвый взгляд на жизнь, они нередко увлекаются мистикой, да и сами производят впечатление крайне загадочное. Мужчин к ним тянет как магнитом.

Но укротить такую амазонку непросто, так как больше всего в жизни она ценит свободу. За нее она будет бороться всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Зато если уж станет семейной дамой, о домочадцах будет заботиться изо всех сил.

Девушки этого типа настоящие интеллектуалки. Они много читают, процесс познания захватывает их целиком. Для такой не вопрос — добиться успеха в научной сфере, бизнесе или просто разбить садик и выращивать в нем редкие орхидеи по специальному пособию для начинающих садоводов!

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