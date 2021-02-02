Какие знаки зодиака тянет друг к другу, несмотря на полную несовместимость

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Анастасия Шадская
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Некоторые представители астрологического круга кардинально отличаются по всем параметрам, но жить не могут друг без друга.

Какие знаки зодиака тянет друг к другу, несмотря на полную несовместимость

Фото: Depositphotos / deagreez1

Мечтая о любви, многие представляют себе идеального партнера, который будет выполнять все их желания. Но почему-то сходятся совсем с другими по характеру людьми. Астрологи убеждены — это потому, что некоторых знаков зодиака тянет друг к другу, несмотря на полную несовместимость.

Овны и Раки

Что может быть общего у Овнов и Раков? Огненная и водная стихии, буйный нрав против спокойствия и уравновешенности. Стремление «погулять» у Овна и мечты о тихой семейной гавани у Раков. Несмотря на все эти факты, данные представители зодиакальной дюжины частенько оказываются в паре. Их влечет друг к другу, и отношения на протяжении всего времени остаются бурными: то яркие любовные игры, то споры до хрипоты.

Тельцы и Скорпионы

Многие считают, что Тельцы — упрямый знак зодиака, но по сравнению с упрямством Скорпиона у них просто ангельский характер. Кроме того, Скорпионы будто ставят себе задачу вывести Тельца из равновесия и устроить скандал — чем громче, тем лучше. Астрологи полагают, что долго такие отношения длиться не могут — землю и воду рано или поздно что-то разведет. Скорее всего, ни один из них не согласится уступить в своем стремлении доминировать. Но то, что их тянет друг к другу, как магнитом, — доказанный факт.

Близнецы и Козероги

Близнецы — активные, общительные и легкомысленные люди, что выводит из себя представителей знака Козерог. Первые порхают по жизни, вторые — достают их нравоучениями, что пора остепениться. Однако у такого союза есть все шансы на успешное существование. Близнецы научат Козерогов расслабляться и проще смотреть на жизнь, а Козероги спасут от опасных решений и неправильной компании.

Девы и Рыбы

Представители знака Девы — педанты, у которых вся жизнь расписана на десять лет вперед. Они любят во всем порядок, а Рыбы вносят в их жизнь хаос и смятение. И речь не только о поведении — это еще и отношение к жизни, Девам сложно бывает понять, как можно идти по жизни за одними мечтами. Ничего общего? Но по жизни встречается немало таких пар — их притягивает друг к другу именно мнимая несовместимость. И в итоге влюбленные чаще всего находят компромисс и отлично живут вместе.

Ранее 5-tv.ru писал про три пары знаков зодиака, которые обречены на расставание.

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