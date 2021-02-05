«Хотел исповедаться»: последнее прижизненное видео Виталия Альшанского

Заслуженный артист РФ, певец и композитор Дмитрий Дунаев поделился с 5-tv.ru последним прижизненным видео с Виталием Альшанским. Знаменитый режиссер скончался при загадочных обстоятельствах. Его тело нашли накануне.

Комментируя смерть друга, Дунаев в ужасе разводит руками: он до сих пор не понимает, что послужило причиной трагедии. Еще несколько дней назад вместе с Альшанским они планировали записать альбом, праздновали премьеру песни «Приди ко мне, любимая!» и готовились к предстоящим концертам.

3 февраля племянник Дмитрия должен был репетировать вместе Виталием номер для очередного эфира «Приюта комедиантов». Но тот не выходил на связь.

«Он не приехал на репетицию. Племянник с водителем поехал к нему домой, но никто не открывал. Мы продолжали розыски. А вчера ночью вдруг включился его телефон (он, видимо, разрядился и был отключен). Оказалось, что в это время как раз его родственники, как я понял, зять был, вошли в квартиру и увидели его мертвым», — рассказал известный певец.

За несколько часов до трагедии режиссер прислал другу видеозапись, где напевает готовящуюся к премьере песню «Девочка 8 Марта». На кадрах Виталий выглядит крайне счастливым и воодушевленным.

Дунаев добавил, что в последний раз разговаривал по телефону с другом поздно вечером во вторник. Мужчины обсуждали предстоящую поездку к батюшке. Альшанский изъявил желание исповедаться и причаститься. Но ни утром в среду, ни ближе к обеду, ни вечером Виталий не объявился.

Ранее 5-tv.ru назвал предварительную причину смерти Виталия Альшанского.