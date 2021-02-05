Подруга актера из «Бригады» Альшанского назвала предварительную причину его смерти

Проблемы с сердцем могли стать причиной смерти знаменитого режиссера Виталия Альшанского, предположила актриса Ольга Сидорова.

В беседе с 5-tv.ru близкая подруга Виталия отметила, что тот никогда не жаловался на здоровье. Да и предпосылок к развитию хронических заболеваний у него не было. Свою версию она назвала предварительной. Точные результаты огласят медицинские эксперты несколько позднее.

«Вы знаете, пока нет никакой точной версии. Но говорят, что сердце, сердечная недостаточность. Хотя никаких предпосылок для этого не было. Пока непонятно что», — сообщила Сидорова.

Комментируя смерть близкого друга, актриса заметила, что из жизни ушел поистине уникальный человек. С ее слов, Альшанский был очень добрым и приветливым, никогда не отказывал в помощи нуждающимся.

«Очень светлый человек. Таких сейчас, наверное, практически нет. Он был взрослый человек с душой ребенка», — делилась с 5-tv.ru собеседница.

В заключение, Ольга Сидорова еще раз отметила, что беды ничто не предвещалось. Последние месяцы она часто общалась с режиссером, едва ли не ежедневно. Но никаких странностей не заметила.

Выпускник режиссерского курса Щукинского училища, он некоторое время работал в театре Ролана Быкова. В его актерской копилке в основном роли второго плана, но его герои тут же влюбляли в себя зрителя, в первую очередь колоритностью и яркостью образов.

Его первой актерской работой была небольшая роль в «Ералаше». Потом была «Шуб — баба Люба!», а вслед за ней получившие множество наград «Бумер» и комедия «Шик». На его счету более сотни работ в кино — «Кухня», «Доярка из Хацапетовки», «Пока цветет папоротник», и многие другие. А режиссерский талант ему удалось воплотить в популярнейшем сериале «Молодежка».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело Виталия Альшанского было найдено после полуночи в его собственной квартире.