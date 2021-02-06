Кто из россиян получит доплату в пять тысяч рублей?

Семьи с детьми, которым не исполнилось восемь лет по состоянию на 17 декабря 2020 года, смогут получить выплату в пять тысяч рублей. Подать заявление можно до 1 апреля текущего года.

Возможность воспользоваться мерой социальной поддержки есть и у тех семей, чей ребенок появился на свет после выхода указа в период с 18 декабря 2020 года.

Автоматическое получение надбавки предоставляется тем, кто ранее пользовался выплатой на детей до трех лет или получал единовременное пособие на детей от трех до 16 лет. Оформить заявку остальным можно на портале «Госуслуги».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что социальные пособия в России с 1 февраля вырастут на 4,9%.