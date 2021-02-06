🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 февраля, убывающая Луна в Стрельце способствует признанию собственных достижений и работе над собой. Львам следует обратить внимание на тех, кто рядом.

♈ Овен

В последнее время вас многое не устраивает в окружающих. Вы становитесь резки в своих суждениях и словах. Остановитесь, выдохните и подумайте — в праве ли вы становиться судьей? И хотели бы вы, чтобы кто-то другой так же судил о вас и выносил вердикт? Поостудите свой пыл, и отношения с людьми наладятся.

Космический совет: не берите на себя роль судьи.

♉ Телец

Пришло время взять бразды правления в свои руки. Проанализируйте, все ли вас устраивает в жизни? Что вы делаете по доброй воле, а что просто потому, что так надо. Начните с мелочей, понимание, как быть с глобальными вещами придет само. Не бойтесь отвечать за свою судьбу, и мир окажет вас поддержку.

Космический совет: станьте вершителем своей судьбы.

♊ Близнецы

Стоит вам с головой уйти в дела, вам начинает не хватать добровольного одиночества. И наоборот: только вы уйдете в уединение, круговорот дел пытается вытянуть вас наружу. Не пугайтесь, тут нет противоречия. Можно сочетать и то, и другое. Попробуйте разграничить время — для себя и для окружающих.

Космический совет: поставьте границы.

♋ Рак

Вам хочется выразить свое мнение и заявить о себе. Но лезть на баррикады вы явно не готовы. Найти компромисс легче, чем вам кажется, Рак. Вспомните о силе слова. Чтобы проявить себя, сегодня достаточно высказаться публично. Для этого есть соцсети.

Космический совет: вспомните о силе слова.

♌ Лев

Ваш успех окружающие оценивают как легкую добычу, и вас это оскорбляет. Вы-то знаете, как много было положено на алтарь, чтобы вы смогли сегодня просто ровно дышать и не реагировать на удары судьбы. Признайте сами, что это ваша победа, и вы ее заслужили. Признание окружающих придет. Главное, что ваши усилия ценят близкие люди, даже если вы этого не замечаете.

Космический совет: вы заслужили не лавры, а поддержку.

♍ Дева

Вы снова себя недооцениваете. Это ваш бич, и вы об этом знаете. И то, что окружающие вам твердят о ваших заслугах, вы снова пропускаете мимо ушей. Прислушайтесь, разве ваши близкие станут вам врать? Примите себя как профессионала и большую умницу. Сейчас очень важно осознать собственные достоинства.

Космический совет: признайте собственные достоинства и достижения.

♎ Весы

Ваша социальная жизнь изменилась за последнее время. Вы стали больше вечеров проводить дома, вам почти не хочется шумных компаний и вечеринок, как раньше. Но это не повод себя запускать. Устройте праздник для домашних и сделайте его ярким. Нарядитесь так, как будто выходите в свет. Возможно, потом вам захочется разнообразить свою жизнь походом куда-нибудь.

Космический совет: устройте праздник в кругу семьи.

♏ Скорпион

В ваши планы вторгся случай, но это еще не конец света. Попробуйте найти в этом плюсы и скорректировать намеченное. Возможно, будут неприятности на личном фронте, но и их не стоит принимать как катастрофу. Время задаться вопросом — а все ли меня устраивает в отношениях? Используйте этот случай, чтобы разобраться в себе и своих желаниях.

Космический совет: используйте случай в своих интересах.

♐ Стрелец

Вам подвернулась возможность поработать с тем, кем вы восхищались. Не робейте! Все получится, как только вы выбросите из головы комплекс самозванца. Вспомните о том, чего вы достигли за последнее время и оцените по достоинству. Вперед!

Космический совет: избавьтесь от комплекса самозванца.

♑ Козерог

Вы успешно работали и, похоже, вошли в раж. Не останавливайтесь, держите темп. Этот день принесет вам хороший шанс заработать. Причем, вероятно, что работа станет для вас не только источником дохода, но и вовлечет вас в процесс.

Космический совет: возьмите выгоду не только деньгами.

♒ Водолей

Для вас настало время перезагрузки. Стоит пересмотреть свои жизненные цели и ориентиры, понять, актуальны ли они для вас сегодня. Не забывайте про свои достижения, их стоит ценить. В конце концов, вы — тот, кто получил огромный опыт, и он теперь неотъемлемая часть вас.

Космический совет: настало время перезагрузки.

♊ Рыбы

Вы слишком много внимания обращаете на то, что подумают о вас окружающие. Откроем маленький секрет: большинству из них нет дела до остальных людей. Отбросьте в сторону предрассудки и будьте собой! Ваша индивидуальность притянет тех, кто сможет принять вас со всеми недостатками, заскоками и тараканами.

Космический совет: будьте собой.

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