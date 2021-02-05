Новая жизнь в эпоху Водолея: что принесет наступившая эра каждому знаку зодиака?

Астролог Сергей Седашёв рассказал 5-tv.ru, что ждет представителей каждого знака зодиака в исторический период смены эпох — эра под знаком Рыб сменяется эрой Водолея. По словам астролога, в связи с протяженностью уходящего этапа — он длился 2170 лет — невозможно точно определить, в какой день Водолей вступит в свои владения. Однако сейчас, заметил астролог, его энергии активизировались, что может говорить о грядущих переменах в судьбе человечества.

По мнению Седашёва, эра Водолея знаменуется стремлением к улучшению жизни в первую очередь через научно-техническую и социальную сферы. Особое значение для людей приобретет понятие «дружба», ценной станет слаженная работа в коллективе. Но что же смена эпох будет значить для каждого знака зодиака?

Овен

Для Овнов энергии Водолея определенно являются близкими и понятными. Представители знака стремятся узнать что-то новое, готовы совершить открытие. Поэтому сейчас паруса Овнов надует попутный ветер. Жажда перемен будет утолена.

Телец

Тельцы, в отличие от Овнов, наоборот, практичны. Их не интересуют абстрактные планы на будущее, или направленные на благо неопределенного числа людей. Людям, родившимся под этим знаком не будет плохо в эру Водолея, но они и не будут вовлечены в грядущие процессы.

Близнецы

Идеи человеческого братства и дружбы очень близки Близнецам. Поэтому период для них весьма благоприятен. Они с удовольствием будут познавать, генерировать идеи, двигаться в потоке передовиков эры.

Раки

Ракам не понятны энергии Водолея. Они скорее приверженцы традиций, а не новаторы. Им по-настоящему важно эмоциональное общение с близкими людьми, а не обсуждение проблем устройства общества.

Лев

Львы будут испытывать ощущение конфликта с наступившим временем. Для них важно быть в центре внимания, развивать и проявлять свою личность, быть лидером. Принять, что коллектив выше и ценнее, чем один человек, представители этого знака до конца не смогут.

Дева

Приземленным Девам энергии Водолея будут казаться непрактичными. Что делать прямо сейчас с образными идеями будущего? Девам трудно это понять, они будут «несозвучны» с новым периодом жизни на Земле.

Весы

Весы — воздушный знак, родственный в определенном смысле Водолею. Но их интересы все же направлены на то, что происходит сейчас, а не фантазии относительно перспектив для общества.

Скорпион

Скрытный Скорпион хочет быт особенным и неповторимым. Поэтому идеи братства ему не близки. Наступившая эра будет непростой для понимания, придется мириться с явлениями, которые Скорпионы не приемлют по сути.

Стрельцы

Стрельцы всем сердцем настроены на то, чтобы изменить жизнь общества к лучшему, найти новые идеи, привнести новшества. Поэтому в новой эпохе они будут чувствовать себя легко и на своем месте.

Козерог

Козерогам тоже могут показаться непрактичными популярные идеи эры Водолея. Представители этого знака, как привыкли, будут пользоваться только теми открытиями, которые могут рационализировать процессы — в профессиональной, личной жизни, вопросах социализации.

Водолей

Этот знак вступает в свой «золотой век». Всеми идеями ему захочется делиться. Жизнь Водолеев будет похожа на бесконечное исследование, и каждое маленькое открытие будет приносить удовлетворение.

Рыбы

Сердца рыб откликаются на эмоции и чувства, а не на, грубо говоря, науку. По их мнению, мир спасает доброта, значение имеет сострадание. Ели эти понятия не единственно важные, то они как минимум ценнее, чем вечный поиск абстрактной истины.

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