Подальше от столицы: Бари Алибасов в инвалидном кресле отправился в Калининград

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Анастасия Шадская
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Сын продюсера забрал отца после очередного этапа лечения в реабилитационной клинике.

Фото, видео: www.globallookpress.com /  Anatoly Lomokhov; Instagram @alexschengen, @barialibasovjr

Продюсер Бари Алибасов улетает из Москвы в Калининград. Об этом рассказали подписчикам в Instagram сын создателя «На-На» — Бари Алибасов-младший — и его адвокат Александр Бенхин.

Юрист защищал Алибасова в деле о претензиях со стороны его бывшего помощника и пиарщика Вадима Горжанкина. Не безразлично ему и здоровье пенсионера. В доказательство он разместил новое видео с отцом и сыном Алибасовыми. Бари Каримович вполне бодр, улыбается и реагирует на вопросы.

«Бари Каримович вчера выписался из клиники доктора Евгения Бучацкого, сегодня уже улетел к любимому сыну в Калининград. Легендарный продюсер чувствует себя намного лучше! Главное сейчас соблюдать все рекомендации и проводить время с „правильными“ людьми, а не с теми, кто спаивает», — написал он.

Бари-младший также выложил на своей странице видео с отцом. Того на инвалидном кресле везли по зданию столичного аэропорта. Алибасов недавно жаловался на боли в ногах — возможно, его состояние ухудшилось на фоне последних событий.

«Папа едет в Калининград», - подтвердил отпрыск продюсера.

Сколько времени Алибасов пробудет в самом западном регионе России вдали от столичной суеты, пока неизвестно. Его сын уже не раз жаловался, что в Москве отца окружает слишком много коварных людей.

Ранее 5-tv.ru писал, почему врач предрек продюсеру Бари Алибасову страшное будущее.

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