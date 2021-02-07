«Это наша боль»: друг Сумишевского рассказал о последних днях жены музыканта

Друг певца Ярослава Сумишевского, потерявшего жену Наталью в страшном ДТП, Игорь Корнилов заявил, что у него незадолго до происшествия были общие планы с супругами, и теперь им не суждено сбыться.

По словам мужчины, он находился с братом Натальи Александром на связи и был в курсе о состоянии женщины. Именно от него Корнилов узнал об инциденте.

«С Ярославом у нас были общие планы, записали совместную песню, потом съемки клипа обсуждали, где и Наташа должна была участвовать», — заявил мужчина «МК».

Близкие Ярослава помогали, чем могли Сумишевсому и молились за здоровье его супруги. Они считали, что раз она перенесла перевозку из больницы в небольшом городке Назарово в Красноярск, то все обойдется, и она восстановится. Но исход был трагичным.

«Я сам прошел через многое в жизни, как и другие друзья Ярослава, давал советы в такой тяжелой ситуации, просил, чтобы он с ней обязательно разговаривал. Для моей семьи Наташа и Ярослав как родные. Это общая боль, наша боль», — заявил Корнилов.

Инцидент произошел на заснеженной трассе в нескольких десятках километров от Красноярска 29 января. Внедорожник с Сумишевским и его женой вел глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Мужчина выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другое авто, и столкнулся с автоцистерной.

От полученных травм Гуляков скончался на месте. Наталью госпитализировали в близлежащую больницу, а после на вертолете транспортировали в краевую больницу Красноярска, но спасти женщину не удалось. Певец остался с маленьким сыном Мирославом на руках.

Ранее 5-tv.ru писал, что музыкант Александр Ломинский рассказал о состоянии овдовевшего Сумишевского.