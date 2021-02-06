«Нужна поддержка»: друг рассказал о состоянии овдовевшего Сумишевского

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 808

Трагедия в семье знаменитого исполнителя произошла 6 февраля. Супруга певца скончалась после жуткого ДТП под Красноярском.

Фото, видео: Instagram @yaroslav_sumishevskiy; ВКонтакте @alominsky; 5-tv.ru

Эстрадный певец Ярослав Сумишевский тяжело переживает смерть супруги Натальи, вместе с которой попал в ДТП под Красноярском 29 января. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал друг исполнителя, музыкант Александр Ломинский.

«Никто не может до сих пор поверить, что это произошло, потому что все молились и были уверены, что все будет хорошо. Ярославу сейчас очень тяжело, требуется поддержка, так же как и Наташиной семье», — заявил эстрадный певец.

Как известно, Наталья Бородкина была не только супругой Сумишевскому, но и его концертным директором. Составляла туры, лично присутствовала на каждом выступлении.

«Это была прекрасная, удивительная пара. Наташа была великолепной женой, хорошей матерью. Очень жаль, что все так произошло», — с горечью подытожил Александр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Бородкина скончалась в одной из больниц Красноярска. Туда ее доставили на вертолете после жуткого ДТП в 160 километрах от города.

Все произошло на заснеженной трассе. Селебрити собирались на очередной концерт неподалеку. Внедорожник с Ярославом Сумишевским и его супругой вел глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Мужчина выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон, и столкнулся с автоцистерной.

От полученных травм Гуляков скончался на месте. Наталью госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Сумишевский призывал неравнодушных молиться за жизнь супруги и свято верил в ее выздоровление. Но спасти женщину не удалось. Ее не стало рано утром 6 февраля. У Ярослава остался на руках маленький сын Мирослав. 

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