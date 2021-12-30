Какие симптомы говорят о скором циррозе печени

Чрезмерное употребление алкоголя убивает способность печени к самовосстановлению, а также провоцирует развитие жирового гепатоза. К таким выводам пришли специалисты британской национальной службы здравоохранения (NHS). Эксперты отметили, что в последнее время наблюдают рост жалоб пациентов на проблемы с печенью вследствие чрезмерного увлечения англичан спиртным.

Здоровая железа внешней секреции способна самостоятельно восполнять потери на клеточном уровне. Но каждый раз при фильтрации алкоголя часть клеток атрофируется. Чем дольше человек употребляет горячительные напитки, тем труднее печени восстанавливаться. Постепенно эта ее функция может быть практически утрачена.

Пандемия коронавируса

Стресс на фоне пандемии коронавируса лишь способствует повышенному употреблению людьми спиртного, заявили эксперты. По их словам, для того, чтобы в печени начали накапливаться жировые клетки, необязательно выпивать ежедневно — каждый коктейль наносит вред органу и провоцирует рост жировой ткани. Первая стадия болезни может развиться на фоне алкогольных возлияний уже за несколько дней.

Сигналом, говорящим о проблемах с печенью из-за выпивки, может стать диарея. Это не прямой показатель, но один из распространенных симптомов. К признакам «ожирения печени» также можно отнести боль в животе, потерю аппетита, общее недомогание, ощущение себя больным, пишет издание Express.

Как защитить печень?

Важно обратить внимание на свое здоровье как можно раньше — первая стадия жировой болезни печени обратима. В запущенных случаях она может уступить место циррозу или раку. Авторы исследования рекомендуют употреблять алкоголь не чаще трех раз в неделю в разумных пределах. А после бурной вечеринки с утренним похмельем лучше сделать перерыв на пару недель — так у печени будет время для «перезагрузки».

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