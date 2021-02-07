Многим знакомо такое понятие как сосудистые звездочки — красные сеточки на лице и теле. Но вот почему они появляются и чем опасны, мало кто догадывается. Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог, гематолог Ксения Бочарова уверяет: в большинстве случаев их стоит рассматривать как косметический дефект, но случается и так, что «нити» свидетельствуют о наличии патологии. Какой именно, медик рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Сосудистые звездочки — это медицинский термин, который означает купероз. При данном состоянии имеет место сосудистая патология, связанная с нарушением тонуса сосудистой стенки. Она очень тоненькая, и поэтому кровь, которая циркулирует, просвечивается и создает вот такой ярко-красный оттенок при осмотре кожи», — объяснила природу дефекта Бочарова.

По ее словам, причин для появления «звездочек» на теле человека очень много. Чаще всего они наблюдаются у людей с эндокринными заболеваниями и проблемами с метаболизмом (обменом веществ). Например, пациентов, страдающих сахарным диабетом или подагрой.

Появляются красные сеточки у любителей злоупотреблять алкоголем и заядлых курильщиков. Тех, кто страдает от болезней почек и проблем с сердечно-сосудистой системой. Ну, и конечно, немалую роль играет генетическая предрасположенность.

Также в некоторых случаях «звездочки» могут появляться у людей с обезвоженной кожей или тех, кто постоянно находится в экстремальных условиях. Например, у поваров в горячем цеху: резкий перепад температур «расхолаживает» сосуды.

«Если у пациента имеются сосудистые звездочки, то прежде всего следует обратиться к терапевту для исключения общих заболеваний. Сдать общий анализ крови, мочи, сделать УЗИ внутренних органов, выяснить, есть ли патологии сердечно-сосудистой системы и так далее», — советует медик.

Если же внутренние органы и системы функционируют корректно, следует обратиться за помощью к профессиональному косметологу, отмечает Ксения Бочарова. Эксперт подберет правильные средства для ухода за тем или иным типом кожи, а также проведет необходимые физиотерапевтические процедуры. Все вкупе окажет положительное воздействие и способствует устранению нежелательного дефекта на лице.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о чем на самом деле свидетельствуют темные круги под глазами.