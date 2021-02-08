«Наташеньки больше нет»: певец Сумишевский похоронил жену после страшного ДТП

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Егор Измалкин
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Трагедия в семье музыканта произошла 6 февраля. Супруга музыканта Наталья скончалась в результате аварии под Красноярском.

«Наташеньки больше нет»: певец Сумишевский похоронил жену после страшного ДТП

Фото: Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Певец Ярослав Сумишевский похоронил свою супругу Наталью после страшного ДТП под Красноярском. Покой она обрела на Химкинском кладбище в Москве.

Тело Натальи было доставлено в столицу из Красноярска. На прощальной церемонии присутствовали только самые близкие люди семьи Сумишевских, пишет Teleprorgamma.pro.

О смерти любимой жены Натальи музыкант сообщил в Instagram в ночь на 6 февраля.

«Наташеньки больше нет с нами. Ее сердце остановилось», — написал тогда Ярослав Сумишевский.

Трагедия произошла на заснеженной дороге в нескольких десятках километров от Красноярска 29 января. Иномарку с Сумишевским и его женой вел глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину, и столкнулся с автоцистерной.

От полученных травм Гуляков скончался на месте. Наталью же госпитализировали в ближайшую больницу, а после на вертолете транспортировали в краевую больницу Красноярска, однако спасти ее не удалось. Певец остался с маленьким сыном Мирославом на руках.

Как писал 5-tv.ru ранее, друг Сумишевского рассказал о последних днях жены музыканта.

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